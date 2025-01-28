Китай призывает Россию и США сократить свои ядерные потенциалы

Это является условием для начала диалога, о котором заявлял Трамп

Китай призвал Вашингтон и Москву "еще больше сократить" свои ядерные арсеналы в качестве предварительного условия для успешного участия в потенциальных переговорах по разоружению, о которых ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Трехсторонний диалог по вопросам денуклеаризации может состояться между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Об этом говорится в заявлении китайского МИД. При этом Россия уже заявила, что хочет возобновить двусторонние переговоры по ядерному разоружению "как можно скорее".

По мнению МИД КНР, уменьшить количество ядерных боеголовок и их носителей должны как РФ, так и США. Именно это является условием для начала диалога, о котором заявлял ранее Трамп.

Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил о планах добиваться денуклеаризации через трехсторонние переговоры РФ, США и Китая.

Они (Россия и США — ред.) должны "еще больше существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы создать необходимые условия для присоединения к процессу разоружения других государств, обладающих ядерным оружием", говорится в документе.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на 2024 год США имели 3708 доступных к использованию ядерных боеголовок, а Россия — 4380. Бывшие "соперники по холодной войне" в общей сложности владеют почти 90 процентами мирового ядерного оружия.

В распоряжении Китая находилось 500 ядерных боезарядов. На четвертом месте по ядерному арсеналу находится Франция (290 единиц), а на пятом — Великобритания (225 единиц).

При этом Пекин вновь заявил, что его арсенал предназначен исключительно для "самообороны" и что он поддерживает свои ядерные силы "на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности".

Что такое денуклеаризация

Ядерное разоружение — это акт сокращения или ликвидации ядерного оружия. Термин "денуклеаризация" также используется для описания процесса, ведущего к полному ядерному разоружению.

Договоры о разоружении и нераспространении были согласованы ввиду чрезвычайной опасности, присущей ядерной войне и обладанию ядерным оружием.

Сторонники ядерного разоружения говорят, что это уменьшит вероятность возникновения ядерной войны, особенно с учетом аварий или ответных ударов по ложным тревогам. Критики ядерного разоружения говорят, что это подорвет сдерживание и сделает обычные войны более распространенными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп, который вступил в должность президента США, поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу закончить за сто дней российско-украинскую войну. Между тем украинские топ-чиновники отрицают наличие каких-либо точных сведений о мирных планах Трампа.