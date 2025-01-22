Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Які у цього шанси — пояснює WSJ

Роль Келлога — це скоріше перший крок у мирних переговорах

Дональд Трамп, який обійняв посаду президента США, поставив завдання своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Проте майже ніхто не вірить, що йому це вдасться, зокрема й росіяни.

Про це пише The Wall Street Journal. У статті говориться, що роль Келлога — це скоріше перший крок у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

"Але укладання угод з президентом Росії Володимиром Путіним буде набагато складніше, ніж Трамп обіцяв у ході передвиборчої кампанії, коли він сказав, що покладе край конфлікту до свого вступу на посаду", — зазначають журналісти.

Передбачається, що Келлог консультуватиме Трампа в переговорах, "але незрозуміло, чи шукає новообраний президент багато порад". Видання наводить як приклад цитату колишнього радника Трампа Джона Болтона, який сказав, що якось чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює свою думку, поки я його не попрошу".

Водночас, за словами колишніх колег, військовий досвід Келлога може бути важливим для Трампа, коли він зважуватиме наслідки продовження чи відмови від допомоги Україні.

"Трамп насолоджується його суспільством і вважає його затято відданим хлопцем, але він ніколи не надавав якогось значного впливу на політику... Він, звичайно, не запропонує нічого, що відхилялося б від того, на чому зупинився Трамп", — сказав один із колишніх. працівників Ради національної безпеки.

При цьому Болтон побоюється, що на майбутніх переговорах Трамп може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві, "бо, як мені здається, Путін знає, як грати з Трампом", а Келлог навряд чи стане захистом від впливу Путіна.

"Він просто робитиме те, що накаже йому Трамп. Він може протестувати, але Трамп обрав Келлога не за його незалежне судження", — сказав Болтон.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його було призначено представником по Україні на підставі запропонованого ним мирного плану, який містив глибоку критику адміністрації Байдена. Цей план закликав до припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів, використовуючи батіг та пряник, щоб змусити росіян та українців вести переговори.

"В якості поступки Росії план рекомендував НАТО утриматися від прийняття України до свого альянсу і запропонувати Росії деяке пом’якшення санкцій в обмін на підписання нею мирної угоди. План також погрожував припиненням військової допомоги Києву, якщо уряд там не вестиме мирних переговорів", — нагадує видання.

Однак навіть у Москві поставилися скептично до цього плану, а дехто там навіть висміяв концепцію "батога і пряника", заявляючи, що жоден з пунктів не налякав і не спокусив російську сторону.

Політолог та експерт з питань оборони із Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс вважає Келлога серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Трампа має надати вагомості рішенням Білого дому по Україні. Проте, за його словами, особисті нападки Кремля на Келлога та його план не обіцяють нічого доброго для будь-якої угоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" поспілкувався з доцентом Інституту міжнародних відносин, кандидатом політичних наук Миколою Капітоненком, який висловився з приводу Трампа, гри Китаю та перспективи перемоги над Росією.