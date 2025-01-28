Ще одна європейська країна пообіцяла відповісти на погрози Трампа щодо Гренландії

Копенгаген збирає союзників у боротьбі проти США

У вівторок, 28 січня, Франція обговорила з Данією питання відправлення військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати острів.

Париж прийде Данії на допомогу, якщо вона про це попросить. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро, пише Politico.

Вранці у вівторок прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідала Берлін та Париж, де зустрілася з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Також заплановано зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

В інтерв’ю французькому радіо Sud Radio Барро заявив, що Франція "почала обговорювати (розгортання військ – ред) з Данією", але "Данія не бажає" продовжувати реалізацію цієї ідеї.

Коментарі Барро пролунали в той час, коли Фредеріксен здійснювала короткостроковий тур європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у боротьбі з Трампом.

"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там, — сказав він. — Європейські кордони суверенні, чи то північ, південь, схід чи захід... ніхто не може дозволити собі втручатися в наші кордони".

Барро також повідомив, що в ході зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу в Брюсселі в понеділок його колеги висловили свою "дуже рішучу підтримку" Копенгагену та "готові розглянути" відправку військ у разі потреби.

Водночас міністр закордонних справ Франції заявив, що не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії. "Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС", — сказав він.

Раніше глава Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер заявив про доцільність розміщення солдатів Євросоюзу в Гренландії. Це стало його реакцією на заяви президента США Дональда Трампа щодо наміру придбати цю автономну територію, що входить до складу Данії.