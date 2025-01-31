Авиакатастрофа в Вашингтоне: уже удалось обнаружить более 40 тел погибших

Официальные лица ждут, пока все семьи погибших будут проинформированы о трагедии

Из реки Потомак в Вашингтоне, над которой вечером 29 января столкнулись пассажирский самолет компании American Airlines и военный вертолет Black Hawk, уже удалось извлечь более 40 тел погибших. Дальнейшие работы прекращены из-за состояния воды, темноты и предположения, что большинство погибших, которых можно найти без необходимости поднимать из воды обломки самолета, уже нашли.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные заявления и источники в правоохранительных органах округа Колумбия. Известно, что начальник пожарной службы Вашингтона, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), представители American Airlines и другие официальные лица проводят встречи с семьями жертв в центре помощи семьям.

Губернатор Канзаса Лора Келли обратилась в NTSB с просьбой предоставить манифест самолета. Это документ, в котором перечислены все пассажиры на рейсе и члены экипажа самолета. Его планируется получить 31 января. Также официальные лица ждут, пока все семьи погибших будут проинформированы о трагедии, только тогда будет позволено публиковать подробности их личностей.

Также известно, что изъят один из черных ящиков самолета CRJ 700. Однако какой именно ящик из двух имеющихся на борту изъяли поисковики, пока неизвестно.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном. Катастрофы можно было избежать, считает президент.

Известно, что на борту самолета находились 14 спортсменов, среди которых могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, на борту мог находиться сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим. Он принимал участие в чемпионате США, из которого команда фигуристов как раз и возвращалась на лайнере, потерпевшем катастрофу.