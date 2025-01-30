Давно відмовилися від Росії: що відомо про фігуристів Наумова та Шишкову, літак з якими розбився в США

Знамениті фігуристи перебували на борту літака, що впав у річку

На борту літака, який розбився у Вашингтоні (США), перебували чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Син знаменитих спортсменів, американський фігурист Максим Наумов, ймовірно, не летів цим рейсом.

Про це ТАСС повідомив менеджер чемпіона світу Іллі Малініна Арі Закарян. За його словами, Максим Наумов повернувся додому рейсом 27 січня.

Що відомо про Євгенію Шишкову та Вадима Наумова

Євгенія Шишкова та Вадим Наумов/Фото: Getty Images

52-річна Шишкова та 55-річний Наумов є переможцями чемпіонату світу 1994 року у парному катанні у складі збірної РФ. Також на їхньому рахунку "срібло" та 4 "бронзи" на рівні чемпіонатів Європи. Крім того, вони перемагали у фіналі Гран-прі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) сезону-1995/96. Додамо, що Євгенія та Вадим на зимовій Олімпіаді-1992 стали п’ятими, а на Іграх-1994 – четвертими.

Виступи Євгенії Шишкової та Вадима Наумова

Після завершення кар’єри Шишкова та Наумов перейшли на тренерську роботу, проживали у США з 1998 року. Їхній 23-річний син Максим — громадянин США, виступає за Штати на міжнародних змаганнях. Вони тренували американську пару Кетрін Оршер/Гаррет Лукаш (чемпіони США 2005 року та бронзові призери чемпіонату чотирьох континентів 2005 року).

Максим Наумов із сім’єю

Максим Наумов із сім’єю

Виступ Максима Наумова

Наумов і Шишкова поїхали з Росії й навіть не думали повертатися туди.

"Про повернення не замислюємося. Так склалося, що ми пов’язали своє майбутнє з Америкою, а наш син виступає за цю країну", — зізнавався Вадим Наумов.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіткнувся з військовим вертольотом. Він упав у річку Потомак поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана. На борту літака знаходилися 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Триває рятувальна операція. На борту літака перебували фігуристи та їхні тренери, які летіли додому з чемпіонату США.