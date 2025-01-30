Авіатроща в США. На борту були російські фігуристи-чемпіони і не тільки

У ЗМІ вже з’явився список спортсменів, які могли перебувати на борту літака

На борту літака, який розбився в США, могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє російське інформагентство "РИА-Новости". Посилаючись на слова американського фігуриста Джона Маравіли там зазначили, що на 14 фігуристів, не рахуючи тренерів, перебували на борту цього літака.

Попередньо серед них були й чемпіони світу з фігурного катання 1994 року у складі російської збірної Євгена Шишкова та Вадим Наумов, які в останні роки працювали тренерами.

Крім того, на борту міг перебувати син фігуристів Шишкової та Наумова Максим. Він брав участь у чемпіонаті США, з якого команда фігуристів якраз і поверталася на лайнері, який зазнав катастрофи.

Що відомо про фігуристів

Шишкова та Наумов багато років працювали тренерами у США. Вони мешкали в Америці з 1998 року. Вони виграли чемпіонат світу з фігурного катання у 1994 році. На зимовій Олімпіаді 1992 року вони посіли п’яте місце, на зимовій Олімпіаді 1994 року — четверте.

Євгенія Шишкова та Вадим Наумов

Пара одружилася 7 серпня 1995 року в Санкт-Петербурзі, їхній син Максим народився 1 серпня 2001 року.

Зараз Євгенія Шишкова живе та займається тренерською роботою разом із чоловіком у Сімсбері, штат Коннектикут. Зокрема, вони тренували американську пару Кетрін Оршер – Гаррет Лукаш (чемпіони США 2005 року та бронзові призери чемпіонату чотирьох континентів 2005 року).

Хто ще був на борту

За даними "Матч ТВ", у літаку була радянська фігуристка Інна Волянська. Вона обіймала посаду тренера у команді Ashburn Ice House з Вірджинії, поверталася до Вашингтона після чемпіонату США з фігурного катання.

На фото: Інна Вільнянська

ЗМІ також публікують список спортсменів, які могли перебувати на борту літака:

Ендрю Торгашев;

Максим Наумов;

Аліса Єфімова;

Михайло Митрофанов;

Кеті Макбет;

Данило Паркман;

Крістіна Каррейра;

Ентоні Пономаренко;

Олексій Щепетов;

Аннабель Морозов;

Артем Маркелов;

Антон Спиридонов;

Данило Савельєв.

Передісторія

У США пасажирський літак зіткнувся з армійським гелікоптером над Вашингтоном — відомо щонайменше про 18 загиблих. Точна кількість жертв поки невідома. Про це повідомляють Sky News, ABC News та CBS News.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 64 особи, у гелікоптері Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги у Національному аеропорту Рейгана. Він упав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини.

На місці події зараз працюють 300 рятувальників. Поки невідомо, чи є ті, що вижили в авіакатастрофі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року в США відбулася авіакатастрофа. Невеликий літак упав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.