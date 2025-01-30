Американський фігурист дивом пережив авіакатастрофу у Вашингтоні: що його врятувало

На борту перебували спортсмени, тренери та їхні родичі

Американському фігуристу дивом вдалося уникнути авіакатастрофи у Вашингтоні. При цьому він підтвердив, що на борту літака справді перебувало 14 спортсменів.

Про це повідомляють РосЗМІ. У коментарі російським журналістам американський фігурист Джон Маравілла розповів, що в останній момент не став летіти літаком, який незабаром зазнав аварії. Його, по суті, врятував його собака, через який спортсмена не пустили на борт.

"Під час реєстрації спортсмену сказали, що його пес занадто великий для перенесення, тому Маравілла у результаті вирішив поїхати машиною", — йдеться в повідомленні.

Джон Марвілл

При цьому фігурист підтвердив, що на борту літака було 14 інших спортсменів. Але він відмовився називати їхні імена.

"Відчуваю себе заціпенілим, це божевілля. На щастя, це був не мій літак, але я знаю кілька фігуристів, тренерів і сімей, які були в тому літаку… Я не хочу називати імен, але в літаку було близько 14 фігуристів, не рахуючи їх батьків, та кілька тренерів. Така трагедія", — заявив Маравілла.

Авіакатастрофа в США

У Вашингтоні пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines у повітрі зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 армії США, який виконував тренувальний політ. У мережі пишуть, що цивільний борт змінював курс і різко врізався у вертоліт. Наразі вже відомо щонайменше про 18 загиблих. Загалом на борту перебувало 64 людини. Авіакатастрофа сталася, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана. Він упав у річку Потомак на глибину два метри і розламався на дві частини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що момент зіткнення літака та вертольота в США потрапив на радари.