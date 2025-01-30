Не вижив ніхто? Тіла загиблих в авіакатастрофі у США продовжують знаходити в річці

На місці продовжують працювати сотні рятувальників, поліцейські та водолази

З річки Потомак дістали понад 30 тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи у Вашингтоні, де зіткнулися у повітрі пасажирський літак та вертоліт. Вони впали поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана.

На даний момент відомо, що на борту літака було 64 особи, а у гелікоптері перебували троє військових. Також американські ЗМІ повідомляють про те, що причиною катастрофи, швидше за все, стала помилка диспетчера, якого вже затримали і взяли під варту.

Співробітники рятувальної служби США витягли з річки Потомак понад 30 загиблих внаслідок авіакатастрофи. Повідомляється, що двадцять сім піднятих із води загиблих перебували на борту літака, ще один — у гелікоптері. Інші тіла ідентифікуються.

Рятувальники вважають, що внаслідок авіакатастрофи над Вашингтоном ніхто не вижив. Це пов’язано з тим, що пасажирський літак і військовий вертоліт, що зіткнулися, впали в річку, де температура води зараз становить приблизно 1,5 градуса за Цельсієм, а її глибина досягає 2,5 метрів.

"При такій температурі людина знепритомніє через 15-30 хвилин", — заявляють рятувальники. Незважаючи на це рятувально-пошукова операція, яка тривала всю ніч, продовжується.

На жаль, ця авіакатастрофа може стати найбільшою у США за останні 15 років.

При цьому стало відомо, що було затримано авіадиспетчера, який міг допустити зіткнення літака і вертольота через помилку. Ймовірна помилка диспетчера вважається однією з основних версій авіакатастрофи у Вашингтоні.

Аудіозаписи переговорів свідчать, що за кілька секунд до зіткнення вертольота пілоти підтвердили візуальний контакт із літаком та попросили тримати дистанцію. Через 13 секунд на записі чути шум і перелякані вигуки.

У момент трагедії у повітряному просторі перебували 19 літаків. Неподалік місця аварії на посадку заходив ще один Bombardier CRJ700. Експерти припускають, що екіпаж вертольота міг сплутати літаки між собою.

Також було вилучено чорну скриньку з літака, що розбився — її належить вивчити фахівцям.

Що відомо про авіакатастрофу

За попередніми даними, катастрофа сталася 30 січня о 20:53 за місцевим часом, приблизно за чотири кілометри від Білого дому. Пасажирський Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines виконував рейс 5342 з міста Вічіта (штат Канзас) і зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана.

Про це повідомляють Sky News, ABC News та CBS News.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 64 особи, у гелікоптері Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги у Національному аеропорту Рейгана. Він упав у річку Потомак на глибину два метри і розламався на дві частини.

Тих, хто вижив, ще не знайшли. Поки що невідомо, чи є такі люди. На місці працює 300 рятувальників, серед них також є поліцейські та водолази. Місцева влада каже, що рятувальна операція триватиме "багато годин". Президент США Дональд Трамп знає про катастрофу та стежить за ситуацією.

Відомо, що на борту літака знаходилося 14 спортсменів, серед яких могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.

Крім того, на борту міг перебувати син фігуристів Шишкової та Наумова Максим. Він брав участь у чемпіонаті США, з якого команда фігуристів якраз і поверталася на лайнері, який зазнав катастрофи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент США Дональд Трамп уперше прокоментував зіткнення пасажирського літака та військового вертольота у небі над Вашингтоном. Катастрофи можна було уникнути, вважає президент.