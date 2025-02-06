У Ірана з'явився перший в його історії авіаносець. І відразу незвичайний (фото, відео)

Він має 180-метрову злітно-посадкову смугу

Збройні сили Ірану отримали нову потужну зброю. Йдеться про перший в історії корабель, який здатен запускати безпілотники та гелікоптери в море.

Про це пише Reuters, посилаючись на іранські джерела. Зазначається, що це сталось на тлі військових навчань, які почались у січні і триватимуть до початку березня.

За даними видання, Іран готується до продовження конфлікту з Ізраїлем та Сполученими Штатами під керівництвом президента Дональда Трампа.

⚡️BREAKING



Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



2 F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development pic.twitter.com/XTJfkcRV9y — Iran Observer (@IranObserver0) February 6, 2025

"Вартові революції вжили заходів, щоб перетворити комерційне судно… на мобільну військово-морську платформу, здатну виконувати польоти безпілотників і вертольотів в океанах", — наголосив командувач ВМС Корпусу вартових революції Аліреза Тансірі.

За його словами, йдеться про Shahid Beheshti — колишній контейнеровоз, який оснащений 180-метровою злітно-посадковою смугою. Корабель може працювати без дозаправки до одного року.

За його допомогою Іран здатен запускати доволі великі безпілотники, такі як Qaher і Mohajer-6. Судно має місткість 60 безпілотників.

"Додавання цього корабля до нашого флоту є важливим кроком у збільшенні можливостей оборони та стримування Ірану у далеких водах і в підтримці наших інтересів національної безпеки", — наголосив Тансірі.

До того ж борт Shahid Beheshti може перевозити безпілотні підводні човни, швидкохідні судна та протикорабельні крилаті ракети малої дальності.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів, чи хоче "рознести Іран вщент" і запропонував угоду.