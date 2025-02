У Ірана з'явився перший в його історії авіаносець. І відразу незвичайний (фото, відео)

Збройні сили Ірану отримали нову потужну зброю. Йдеться про перший в історії корабель, який здатен запускати безпілотники та гелікоптери в море.

Про це пише Reuters, посилаючись на іранські джерела. Зазначається, що це сталось на тлі військових навчань, які почались у січні і триватимуть до початку березня.

За даними видання, Іран готується до продовження конфлікту з Ізраїлем та Сполученими Штатами під керівництвом президента Дональда Трампа.

⚡️BREAKING



Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



2 F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development pic.twitter.com/XTJfkcRV9y