Кінець війні? Ізраїль оголосив про припинення вогню в Секторі Газа, умови перемир’я

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю підтвердила початок режиму припинення вогню

У неділю, 19 січня, у Секторі Газа почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це повідомляє The Times of Israel. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав збройним силам країни наказ припинити вогонь після того, як ХАМАС передав імена трьох заручниць. Зазначається, що їх мали звільнити протягом дня.

Ізраїльські ЗМІ також опублікували умови, на яких відбуватиметься режим перемир’я:

термін припинення бойових дій — 42 дні;

Ізраїль виводить свої війська із густонаселених районів уздовж кордонів сектора Газа;

військовослужбовці ЦАХАЛ розміщуються приблизно за 700 км від кордону;

ХАМАС та Ізраїль проводять обмін захоплених осіб: 1110 палестинців в обмін на 33 ізраїльських заручників із 98, які перебувають у руках ХАМАС;

розблокується кордон між Єгиптом та Сектором Газа, що перебуває під контролем Ізраїлю;

розблокується Нецаримський коридор через центр Гази

Як раніше повідомляв "Телеграф", в рамках угоди, ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Гази, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться углиб анклаву десь на 400 метрів.