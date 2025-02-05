"Їх знищать": Трамп залишив "заповіт" для Ірану у разі замаху на нього

Американський лідер підписав указ про відновлення максимального тиску Сполучених Штатів на Іран

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав своїм радникам знищити Іран, якщо той його вб’є. Федеральна влада вже багато років відстежує іранські погрози на адресу Трампа та інших посадових осіб адміністрації.

Про це пише AP. Наголошується, що американський лідер залишив відповідні інструкції на такий випадок.

"Якщо вони це зроблять, їх знищать", — заявив Трамп у розмові з журналістами під час підписання указу, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран. "Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, їх знищать, нічого не залишиться".

У матеріалі зазначено, що у разі загибелі президента його посаду обіймає віце-президент — зараз це Джей Ді Венс.

The Hill пише, що Трамп підписав указ про відновлення максимального тиску Сполучених Штатів на Іран.

"Сподіваюся, нам не доведеться його занадто часто використовувати", — сказав Трамп, додавши, що він хоче подивитися, як виробити угоду з Іраном, щоб усі "могли жити разом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіну. На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.