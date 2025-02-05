Трамп розповів, чи хоче "рознести Іран вщент" і запропонував угоду

Американський президент хоче укласти нову угоду з Іраном

Вашингтон прагне підписання нової "ядерної угоди" з Тегераном. Договір хочуть укласти, щоб запобігти можливості отримання Іраном зброї масового ураження.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму профілі у соцмережі Truth. Примітно, що саме він вивів США із попередньої угоди під час своєї першої каденції.

"Я хочу, щоб Іран був великою та успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що Сполучені Штати, працюючи спільно з Ізраїлем, збираються рознести Іран вщент, сильно перебільшені", — написав Трамп.

За його словами, він хоче укласти нову угоду, яка дозволить Ірану "мирно рости та процвітати". Крім того, він закликав незабаром розпочати роботу над угодою та влаштувати велике свято на Близькому Сході.

Нагадаємо, у 2015 році США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія та Китай підписали з Іраном "Спільний всеосяжний план дій" (СВПД), який обмежував ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

У 2018 році Трамп звинуватив Іран у продовженні робіт зі створення ядерної зброї, оголосив про вихід із "ядерної угоди" та ввів санкції. У відповідь Тегеран прискорив темпи збагачення урану.

Під час каденції Джо Байдена переговори щодо СВПД відновилися, але якогось результату досягнуто не було.

Як повідомлялося раніше, Трамп розпорядився "знищити Іран", якщо його вб’ють. Заява була зроблена на тлі численних погроз американському президентові з боку близькосхідної країни. У населення країни є сильна ворожість до політика через ліквідацію високопоставленого командувача КВІР Касема Сулеймані у січні 2020 року.