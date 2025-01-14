Отакої: Іран у договорі про "всеосяжне партнерство" не визнав російськими Крим та окуповані землі України

Іран та Росія також домовилися спільно протистояти "незаконним екстериторіальним санкціям"

Іран планує найближчим часом підписати з російським режимом договір про так зване "всеосяжне партнерство" терміном на щонайменше 20 років. Проте є цікавий нюанс – режим аятолл навідріз відмовився визнавати в цьому договорі російськими як тимчасово окупований Крим, так і тимчасово окуповані росіянами українські території.

Про це повідомляє Middle East Eye. Видання зазначає, що пункт про територіальну цілісність – один з ключових у договорі, як для Ірану, який багато років сперечається з Об'єднаними Арабськими Еміратами з приводу трьох важливих островів у Перській затоці, так і для Росії.

Загалом угода має 47 статей, які охоплюють низку сфер співробітництва. Сюди увійшли технології, кібербезпека, "мирна" ядерна енергетика, боротьба з "тероризмом", екологія, оборонні питання та інше. Джерело в уряді Ірану сказало, що конкретні деталі кожного спільного проєкту потребуватимуть подальшого узгодження.

Цікаво, що Іран та Росія також домовилися спільно протистояти "незаконним екстериторіальним санкціям" – сюди входять як первинні, так і вторинні санкції США. Також обидва режими будуть підтримувати один одного на тих міжнародних майданчиках, куди їх ще пускають. Проте з цим пунктом виникнуть складності, якщо Радбез ООН вирішить поновити санкції проти Ірану.

Зазначимо, що за даними західних розвідувальних органів, Іран почав відправку секретних дипломатичних місій до Росії, щоб отримати від Кремля допомогу із розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони. Обидва пункти критично важливі для Тегерана, особливо ядерна зброя – причому це робиться попри заплановані переговори щодо відновлення "ядерної угоди".