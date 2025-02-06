У Ирана появился первый в его истории авианосец. И сразу необычный (фото, видео)

Он имеет 180-метровую взлетно-посадочную полосу

Вооруженные силы Ирана получили новое мощное оружие. Речь идет о первом в истории корабле, который способен запускать беспилотники и вертолеты в море.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на иранские источники. Отмечается, что это произошло на фоне военных учений, которые начались в январе и продлятся до начала марта.

По данным издания, Иран готовится к продолжению конфликта с Израилем и Соединенными Штатами под руководством президента Дональда Трампа.

⚡️BREAKING



Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



2 F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development pic.twitter.com/XTJfkcRV9y — Iran Observer (@IranObserver0) February 6, 2025

"Стражи революции приняли меры, чтобы превратить коммерческое судно… в мобильную военно-морскую платформу, способную выполнять полеты беспилотников и вертолетов в океанах", — подчеркнул командующий ВМС Корпуса стражей революции Алиреза Тансири.

По его словам, речь идет о Shahid Beheshti — бывшем контейнеровозе, оснащенном 180-метровой взлетно-посадочной полосой. Корабль может работать без дозаправки до одного года.

С его помощью Иран способен запускать достаточно большие беспилотники, такие как Qaher и Mohajer-6. Судно имеет емкость 60 беспилотников.

"Добавление этого корабля в наш флот является важным шагом в увеличении возможностей обороны и сдерживания Ирана в дальних водах и в поддержке наших интересов национальной безопасности", — подчеркнул Тансири.

К тому же борт Shahid Beheshti может перевозить беспилотные подлодки, быстроходные суда и противокорабельные крылатые ракеты малой дальности.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал, хочет ли "разнести Иран вдребезги" и предложил сделку.