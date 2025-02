У Ирана появился первый в его истории авианосец. И сразу необычный (фото, видео)

Вооруженные силы Ирана получили новое мощное оружие. Речь идет о первом в истории корабле, который способен запускать беспилотники и вертолеты в море.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на иранские источники. Отмечается, что это произошло на фоне военных учений, которые начались в январе и продлятся до начала марта.

По данным издания, Иран готовится к продолжению конфликта с Израилем и Соединенными Штатами под руководством президента Дональда Трампа.

Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



2 F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development