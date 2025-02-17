Втік із Росії і виступив проти Путіна: як зараз виглядає чемпіон із шахів Каспаров, і що говорить про війну

Він виїхав із Росії ще у 2013 році, коли Кремль почав закручувати гайки

Гаррі Каспаров — відомий у всьому світі чемпіон з шахів, гросмейстер і російський опозиціонер. Колись він намагався подати свою кандидатуру на президентських виборах в РФ, проте його не допустили до перегонів. Зараз він один із тих, хто представляє російську опозицію.

"Телеграф" розповість, що відомо про Гарі Каспарова, як він виглядає та чим займається.

Гарі Каспаров — від шахів до опозиції

Гаррі Каспаров — радянський та російський шахіст єврейсько-вірменського походження. Він тринадцятий чемпіон світу з шахів, наймолодший загальновизнаний чемпіон світу. Деякі експерти називають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Він народився 13 квітня 1963 року в Баку в сім’ї інженерів, зараз йому 61 рік.

На початку 2000-х Гаррі Каспаров став на шлях опозиціонера. У 2005 році він виступив із різкою критикою Путіна. У тому ж році він створив і очолив різко опозиційний "Об’єднаний громадянський фронт". У вересні 2007 року шахіста було висунуто кандидатом на президентські вибори 2008 року коаліцією "Інша Росія". Проте в реєстрації кандидатом у президента йому відмовили.

Гаррі Каспаров. Фото: Getty Images

Відомо, що у 2013 році Гаррі Каспаров був змушений емігрувати з Росії через свою опозиційну діяльність. Проте продовжив її і за кордоном, а також приїжджав до Києва та підтримував українців. Так, у 2014 році він виступив проти окупації Росією українського Криму, у 2017 році очолив Форум вільної Росії, що зібрався у Вільнюсі, а у 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакта Молотова – Ріббентропа у Торонто.

Гаррі Каспаров. Фото: Getty Images

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гаррі Каспаров підтримав український народ та засудив Путіна за цю війну. У період війни в Україні, починаючи з 2022 року, шахіст і опозиціонер став часто з’являтися в українському медіапросторі. Його запрошують в ефіри, як російського експерта та опозиціонера.

Гаррі Каспаров. Фото: Getty Images

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