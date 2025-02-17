Сбежал из России и выступил против Путина: как сейчас выглядит чемпион по шахматам Каспаров, и что говорит о войне

Он выехал из России еще в 2013 году, когда Кремль начал закручивать гайки

Гарри Каспаров — известный во всем мире чемпион по шахматам, гроссмейстер и российский оппозиционер Когда-то он пытался подать свою кандидатуру на президентских выборах в РФ, однако его не допустили до гонки. Сейчас он один из тех, кто представляет российскую оппозицию.

"Телеграф" расскажет, что известно про Гарри Каспарова, как он выглядит и чем занимается.

Гарри Каспаров — от шахмат до оппозиции

Гарри Каспаров — советский и российский шахматист еврейско-армянского происхождения. Он тринадцатый чемпион мира по шахматам, самый молодой общепризнанный чемпион мира. Некоторые эксперты называют Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Он родился 13 апреля 1963 года в Баку в семье инженеров, сейчас ему 61 год.

В начале 2000-х Гарри Каспаров встал на путь оппозиционера. В 2005 году он выступил с резкой критикой Путина. В том же году он создал и возглавил резко оппозиционный "Объединенный гражданский фронт". В сентябре 2007 года шахматист был высунут кандидатом на президентские выборы 2008 года коалицией "Другая Россия". Однако в регистрации кандидатом в президента ему отказали.

Гарри Каспаров. Фото: Getty Images

Известно, что в 2013 году Гарри Каспаров был вынужден эмигрировать из России из-за своей оппозиционной деятельности. Однако продолжил ее и за границей, а также приезжал в Киев и поддерживал украинцев. Так, в 2014 году он выступил против оккупации Россией украинского Крыма, в 2017 году возглавил Форум свободной России, собравшийся в Вильнюсе, а в 2019 году принял участие в конференции, посвященной 80-летию Пакта Молотова — Риббентропа в Торонто.

Гарри Каспаров. Фото: Getty Images

После полномасштабного вторжения России в Украину Гарри Каспаров поддержал украинский народ и осудил Путина за эту войну. В период войны в Украине, начиная с 2022 года шахматист и оппозиционер стал часто появляться в украинском медиапространстве. Его приглашают в эфиры, как российского эксперта и оппозиционера.

Гарри Каспаров. Фото: Getty Images

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