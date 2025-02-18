Авіакатастрофа в Канаді: кількість постраждалих зросла, з'явилися відео падіння літака

Зазначається, що на борту авіалайнера в момент аварії перебувало не 100, а тільки 80 осіб

В Канаді зросла кількість постраждалих під час аварії в аеропорту міста Торонто, де пасажирський авіалайнер Bombardier CRJ 900 компанії Delta Air Lines перекинувся під час посадки. Щонайменше 18 пасажирів рейсу отримали поранення та травми, троє перебувають у критичному стані, в тому числі одна дитина.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Окреме повідомлення про аварію випустила авіакомпанія, якій належить літак.

"18 поранених із травмами були доставлені до місцевих лікарень. Наша головна мета — піклуватися про постраждалих", – сказано у повідомленні компанії стосовно авіакатастрофи. При цьому в компанії підтвердили, що внаслідок аварії немає загиблих.

Зазначається, що на борту авіалайнера в момент аварії перебувало не 100, а тільки 80 осіб – 76 пасажирів та чотири члени екіпажу. Авіакомпанія повідомила, що до кінця доби скасовує усі рейси своїх повітряних суден, в тому числі з аеропорту Торонто.

Reuters тим часом підтверджує ймовірну причину падіння – погані погодні умови. Останній тиждень Торонто потерпає від сильного вітру та снігопаду, що могло значно ускладнити умови посадки для літаків. Зокрема тільки в неділю, 16 лютого, аеропорт Торонто змушений був скасовувати та затримувати рейси, оскільки хуртовина призвела до того, що злітні смуги завалило снігом висотою у понад 22 сантиметри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що у січні поточного року в США відбулася авіакатастрофа. Невеликий літак впав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.

29 грудня 2024 року в Канаді в місті Галіфакс під час посадки пасажирського літака виникли серйозні проблеми. Він ударився крилом об злітно-посадкову смугу, внаслідок чого частина літака спалахнула.

Крім того, того ж дня літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії. Одразу після зльоту трапилася технічна несправність.