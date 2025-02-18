Авиакатастрофа в Канаде: количество пострадавших возросло, появились видео падения самолета

Отмечается, что на борту авиалайнера в момент аварии находились не 100, а только 80 человек

В Канаде возросло количество пострадавших во время аварии в аэропорту города Торонто, где пассажирский авиалайнер Bombardier CRJ 900 компании Delta Air Lines перевернулся во время посадки. По меньшей мере, 18 пассажиров рейса получили ранения и травмы, трое находятся в критическом состоянии, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отдельное сообщение об аварии выпустила авиакомпания, которой принадлежит самолет.

"18 раненых с травмами были доставлены в местные больницы. Наша главная цель — заботиться о пострадавших", – говорится в сообщении компании по поводу авиакатастрофы. При этом в компании подтвердили, что в результате аварии нет погибших.

Отмечается, что на борту авиалайнера в момент аварии находились не 100, а только 80 человек – 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Авиакомпания сообщила, что до конца суток упраздняет все рейсы своих воздушных судов, в том числе из аэропорта Торонто.

Reuters тем временем подтверждает вероятную причину падения – плохие погодные условия. Последнюю неделю Торонто страдает от сильного ветра и снегопада, что могло значительно усложнить условия посадки для самолетов. В частности, только в воскресенье, 16 февраля, аэропорт Торонто вынужден был отменять и задерживать рейсы, поскольку вьюга привела к тому, что взлетные полосы завалило снегом высотой более 22 сантиметров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.

29 декабря 2024 года в Канаде в Галифаксе при посадке пассажирского самолета возникли серьезные проблемы. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате чего часть самолета вспыхнула.

Кроме того, в тот же день самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии. Сразу после взлета произошла техническая неисправность.