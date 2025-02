Была с ним в момент убийства: что известно о вдове Леннона Йоко Оно

Жену музыканта обвиняли в распаде группы

Йоко Оно – известная американская художница и музыкант японского происхождения. Она — вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона, гитару которого выставляли на продажу. Художница была вместе с музыкантом до конца его жизни. Сегодня, 18 февраля, ей исполняется 92 года.

"Телеграф" расскажет больше о жизни Йоко Оно и ее отношениях с всемирно известным музыкантом.

Йоко Оно и Джон Леннон

Будущая художница родилась в Токио в 1933 году. Ее отец был успешным банкиром, а в доме работало 30 слуг. Отец часто ездил в Сан-Франциско по работе, потому Йоко с матерью тоже там бывали вместе с ним. Она находилась в Японии во время Второй мировой войны и пережила бомбардировку Токио американскими военными в 1945 году.

В 1953 году семья перебралась в США, поскольку отца Йоко избрали президентом Токийского банка в Нью-Йорке. Она училась в колледже Сары Лоренс.

Йоко Оно происходит из богатой семьи, фото Getty Images

Йоко работала с художниками-авангардистами, которые совмещали разные художественные средства в своей работе. Некоторое время была замужем за основателем художественного движения флуксус — Джорджем Мачюнасом. Он помогал популяризировать работы художницы.

Дебютная выставка Йоко, как и первый экспериментальный концерт, прошла в 1961 году. А через год она вышла замуж за американского режиссера Тони Кокса, знакомство с которым состоялось на ее выставке.

В этом браке женщина родила дочь Киоко. Однако вместе они не были долго, их объединяли только рабочие моменты. Йоко познакомилась с Джоном Ленноном во время выставки в Лондоне в 1966 году. К тому времени Леннон уже был известен на весь мир музыкантом.

Йоко Оно и Джон Леннон, фото Getty Images

Она начала присылать Джону листовки с надписями "Дыши", "Танцуй" и другими жизнеутверждающими пожеланиями. А потом она сама ему стала звонить. В тот момент певец находился с женой Синтией. Однако женщина подала на развод после того, как однажды застала их в квартире в домашних халатах. Этот брак длился 6 лет.

Джон Леннон с первой женой Синтией, фото Getty Images

В 1969 году Оно и Леннон обручились на Гибралтаре. Однако после женитьбы карьера Леннона начала идти на убыль. Художница требовала постоянного внимания, приходила на все репетиции. Женщина давала музыкантам советы, вызывая лишь раздражение. Так коллектив распался из-за постоянных вмешательств в их работу жены Леннона.

Группа The Beatles, фото Getty Images

Впрочем, из-за распада The Beatles у супругов испортились отношения. Джон начал изменять Йоко. В то же время это не вызывало у нее желания разойтись, напротив, она нашла ему любовницу. Это была молодая помощница супругов.

В 1975 году отношения супругов возобновились, и у них родился сын Шон. С тех пор Леннон решил сконцентрироваться на семье. Однако в 1980 году музыканта убили у входа в его дом. Йоко в этот момент была с ним.

Йоко Оно и Джон Леннон были вместе более 11 лет, фото Getty Images

После смерти музыканта Йоко продолжила издавать музыкальные альбомы. В частности, Blueprint для Sunrise, Between My Head and Sky, Take Me to the Land of Hell, Warzone. Также Йоко продолжила организовывать собственные выставки и рассказывать о покойном муже.

В последние годы Йоко почти не выходит из своего дома в Дакоте. Сейчас ей 92 года, и женщина нуждается в постоянном уходе. Активы художницы оценивают в 700 миллионов долларов. В частности, у женщины есть недвижимость на Мангеттене и немало земельных участков.

Йоко Оно сейчас, фото с ее инстаграма

Так выглядит вдова Леннона, фото с ее инстаграма

Вдова Леннона большинство времени проводит в своем доме, фото с ее инстаграма

Йоко Оно, фото с ее инстаграма

