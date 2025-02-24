Південна Корея частково послаблює санкції проти Росії: що дозволили експортувати

Південна Корея переглянула санкційну політику щодо РФ

Уряд Південної Кореї з 28 лютого 2025 року скасовує санкції на постачання медичного обладнання до Росії. Відтепер корейські компанії зможуть експортувати медтехніку без отримання спеціальних індивідуальних дозволів.

Таке рішення прийняте після аналізу ризиків та звернень експортерів щодо складнощів через чинні обмеження. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства промисловості, торгівлі та ресурсів республіки.

Згідно з пресрелізом, з кінця лютого почнуть діяти зміни до правил експорту стратегічних матеріалів. Зокрема, медичне обладнання можна буде вивозити з Південної Кореї до Росії без спеціальних дозволів. Для відправки такого товару до Росії компаніям буде достатньо звичайних документів на експорт.

Важливо, що послаблення стосується тільки медичної техніки, яку не можна використати як зброю. На всі інші товари з санкційного списку правила не змінюються.

Корейське міністерство пояснило своє рішення тим, що компанії-експортери скаржились на труднощі. Цей крок допоможе корейським виробникам медичного обладнання легше працювати.

Після початку війни Росії проти України Південна Корея заборонила постачати до РФ 1402 видів товарів. Серед них: 109 стратегічних матеріалів, 134 пов'язані з біохімічними технологіями, а інші 1159 — це звичайні промислові товари.

Це перше значне послаблення корейських санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЄС посилив санкції проти Росії на треті роковини війни. Це вже 16-й пакет санкцій.