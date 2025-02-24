Притисли ще 13 російських банків. ЄС посилив санкції проти Росії на треті роковини війни

Це вже 16-й пакет санкцій

У понеділок, 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський союз посилив санкції проти РФ. Було відключено 13 російських банків від платіжної системи SWIFT та заборонено пропагандистське мовлення 8 росЗМІ.

Про це повідомляє Європейська рада. Зазначається, 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів торкається важливих секторів російської економіки, що має послабити можливість РФ вести війну.

"Уже три роки Росія безжально бомбить Україну, намагаючись вкрасти землю, яка їй не належить. Цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів, контролери відеоігор, які використовуються для керування дронами, банки, які використовуються для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовуються для поширення брехні. Хто агресор, хто має платити і відповідати за цю війну, сумнівів немає", — наголосила верховна представниця закордонних справ і політики безпеки ЄС Кая Каллас.

За її словами, на тлі переговорів США та РФ Європа докладає максимум зусиль, аби посилити позицію України і дати їй важить впливу.

Пакет санкцій містить:

обмеження фінансових операцій для 48 осіб та 35 організацій, які дотичні до Росії;

заборона на доступ до портів і заборона на надання широкого спектра послуг тіньовому флоту;

13 російських банків відключено від платіжної системи SWIFT;

експортні обмеження для 53 суб'єктів щодо товарів і технологій подвійного призначення, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки;

розширено список заборонених товарів з РФ;

призупинено дію ліцензій ЄС на мовлення восьми російських ЗМІ. Зокрема: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, Красная звезда / Твзвезда;

заборона на використання портів для перевезення військової техніки та задля обходу ліміту цін на нафту;

розширення заборони на польоти в ЄС на авіаперевізників зі списку, які виконують внутрішні рейси в межах Росії;

заборонено тимчасове зберігання російської сирої нафти та нафтопродуктів на території ЄС;

заборона на надання будівельних послуг включно з інженерними роботами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що країни-союзниці України посилили тиск на Росію до третіх роковин вторгнення.