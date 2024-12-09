"Не кинули в складних обставинах". У Путіна офіційно зізналися, що прихистили Асада

Захарова навіть вдалась до "боротьби" з фейками

У Росії визнали, що Башар Асада живий і його не кинула держава-агресор, як свого часу прихистили Віктора Януковича. А офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зацікавилася намірами агентства Reuters спростувати раніше опубліковану інформацію про ймовірну смерть президента Сирії Башара Асада. Захарова засудила публікацію, назвавши її прикладом поширення фейкових новин.

Про це вона написала на своїй сторінці у Телеграм. Вона заявила, що Захід поширив фейк.

"Цікаво, агентство Reuters, яке повідомило про "хайлі-лайклі" смерть Асада, саме себе спростує? Але ж це і є поширення фейків, з якими Захід так завзято нібито бореться", — написала вона.

Також постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Росія не кинула президента Сирії Башара Асада, який пішов у відставку, у складних обставинах.

Раніше агентство Reuters написало, що Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі. Приблизно в той самий час, коли з'явилися повідомлення про захоплення Дамаска повстанцями, у повітря піднявся літак авіакомпанії Syrian Air, після чого зник із радарів.

Асаду все ж вдалося покинути країну. Він прибув до Москви. Після цього мережа вибухнула мемами та жартами щодо втечі сирійського вождя — ви можете їх переглянути у матеріалі "Телеграфу".

Також "Телеграф" розповідав, що насправді сталося з Асадом після втечі з Сирії. Деталі розповіла українська розвідка.