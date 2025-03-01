Після скандалу у Вашингтоні: Туреччина зробить крок до переговорів України та РФ

Мирні переговори у Туреччині: нова спроба Анкари вплинути на війну.

Туреччина повторить свою пропозицію щодо організації мирних переговорів між Україною та Росією. Це відбудеться під час саміту європейських лідерів у Лондоні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатичне джерело. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан планує висловити готовність Анкари прийняти переговори та наголосити на важливості довгострокової регіональної стабільності. Туреччина, яка є членом НАТО, уже брала участь у посередництві на початку війни, сприяючи підписанню угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

За словами джерела, Анкара підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Росії. Туреччина надає військову допомогу Києву та водночас підтримує дипломатичні зв’язки з Москвою.

Очікується, що Фідан заявить про необхідність залучення обох сторін до будь-яких майбутніх переговорів. Візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини минулого місяця збігся з зустріччю представників США та Росії в Ер-Ріяді, де Київ не був представлений.

Крім того, у понеділок в Анкарі відбулися переговори між Фіданом та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це вже третя розмова між дипломатами за останні два тижні.

Минулого тижня делегації США та Росії також зустрілися у Стамбулі для обговорення двосторонніх питань щодо роботи своїх посольств.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Туреччина може відігравати ключову роль у гарантіях безпеки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент України Володимир Зеленський посперечався з американським колегою Дональдом Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом під час зустрічі у Вашингтоні. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки.