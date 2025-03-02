FT знайшла підтвердження можливого перезапуску "Північного-потоку-2": до чого тут США та друг Путіна

Переговори ведуть через посередників

Колишній співробітник Міністерства державної безпеки Німецької Демократичної Республіки та близький до Володимира Путіна бізнесмен Маттіас Варніг працює над проєктом відновлення газопроводу "Північний потік-2". Залучати до нього планують американських інвесторів.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела. Як зазначають у виданні, це може стати першим кроком для налагодження економічних відносин між адміністрацією Дональда Трампа та Кремлем.

Варніг, який до 2024 року очолював компанію-оператора газопроводу "Північний потік-2", зараз ініціював переговори у бізнес-середовищі США через посередників. Його план передбачає залучення американських компаній для інвестування у відновлення трубопроводу та частковий контроль за постачанням російського газу до Європи.

Згідно з інформацією видання, деякі представники адміністрації Трампа знають про ці ініціативи та сприймають їх як частину стратегії налагодження відносин з Москвою. Джерела повідомляють, що американський консорціум уже розробив попередні умови можливої угоди з "Газпромом", проте імена потенційних інвесторів наразі не розголошуються.

Європейські чиновники нещодавно дізналися про обговорення цього проєкту. Країни ЄС висловлюють занепокоєння, оскільки такий теоретичний розвиток подій може підірвати їхні зусилля щодо зменшення залежності від російського газу, а також подарувати США нові важелі впливу на європейський енергетичний ринок.

Північний потік-2

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни ЄС запровадили жорсткі санкції проти "Газпрому" та відмовилися від постачання російського газу. Наразі для відновлення роботи газопроводу необхідно скасувати американські санкції, отримати дозвіл Німеччини на транспортування газу та відновити зруйновану інфраструктуру після вибухів на "Північному потоці" у 2022 році.

Дональд Трамп ще під час першого президентського терміну активно критикував "Північний потік-2" через надмірну залежність Європи від Росії. Однак зараз, як пише FT, його оточення розглядає можливість використання газопроводу як геополітичного інструменту у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Сам Варніг заперечує свою участь у переговорах із американськими політиками чи бізнесменами та наполягає, що дотримується санкційного законодавства США. Нагадаємо, у 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Варніга та компанії-оператора "Північного потоку-2".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що інформації про такі обговорення не має.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що найбільша у Норвегії компанія, яка надає послуги заправки кораблів та суден, оголосила, що зупиняє заправку військових кораблів, які належать США. Таким чином компанія відреагувала на скандал в Білому домі, коли президент США Трамп та його віцепрезидент Ді Венс посперечалися з президентом України.