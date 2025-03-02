FT нашла подтверждение возможного перезапуска "Северного-потока-2": при чем здесь США и друг Путина

Переговоры ведут через посредников

Бывший сотрудник Министерства государственной безопасности Немецкой Демократической Республики и близкий Владимиру Путину бизнесмен Маттиас Варниг работает над проектом восстановления газопровода "Северный поток-2". Привлекать к нему планируют американских инвесторов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Это может стать первым шагом для налаживания экономических отношений между администрацией Дональда Трампа и Кремлем.

Варниг, до 2024 года возглавлявший компанию-оператора газопровода "Северный поток-2", сейчас инициировал переговоры в бизнес-среде США через посредников. Его план предусматривает привлечение американских компаний для инвестирования в восстановление трубопровода и частичный контроль за поставками российского газа в Европу.

Согласно информации издания, некоторые представители администрации Трампа знают об этих инициативах и воспринимают их как часть стратегии налаживания отношений с Москвой. Источники сообщают, что американский консорциум уже разработал предварительные условия возможного соглашения с "Газпромом", однако имена потенциальных инвесторов пока не разглашаются.

Европейские чиновники недавно узнали об обсуждении этого проекта. Страны ЕС выражают обеспокоенность, поскольку такое теоретическое развитие событий может подорвать их усилия по уменьшению зависимости от российского газа, а также подарить США новые рычаги влияния на европейский энергетический рынок.

Северный поток-2

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС ввели жесткие санкции против "Газпрома" и отказались от поставки российского газа. Для восстановления работы газопровода необходимо отменить американские санкции, получить разрешение Германии на транспортировку газа и восстановить разрушенную инфраструктуру после взрывов на "Северном потоке" в 2022 году.

Дональд Трамп еще во время первого президентского срока активно критиковал "Северный поток-2" из-за чрезмерной зависимости Европы от России. Однако сейчас, как пишет FT, его окружение рассматривает возможность использования газопровода как геополитического инструмента в переговорах по прекращению войны в Украине.

Сам Варниг отрицает свое участие в переговорах с американскими политиками или бизнесменами и настаивает, что соблюдает санкционное законодательство США. Напомним, в 2022 году администрация Джо Байдена ввела санкции против Варнига и компании-оператора "Северного потока-2".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что информации о таких обсуждениях нет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что крупнейшая в Норвегии компания, предоставляющая услуги заправки кораблей и судов, объявила, что останавливает заправку принадлежащих США военных кораблей. Таким образом, компания отреагировала на скандал в Белом доме, когда президент США Трамп и его вице-президент Ди Вэнс поспорили с президентом Украины.