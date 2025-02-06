Російський газ йде в Дубай: хто купив активи "Газпрому" в Європі?

Австрія позбавляється російського газу – "Газпром" виходить із ринку Європи

Російський газовий гігант "Газпром" продав свої трейдингові підрозділи в Австрії та Італії інвестиційній компанії EGH Gulf, яка зареєстрована в Дубаї. Дана угода відбулася на тлі загострення економічного протистояння між Європою та Росією після скорочення поставок газу через територію України.

За даними корпоративного реєстру Австрії, у січні EGH Gulf придбала компанію Centrex Europe Energy & Gas AG, включаючи її італійську філію. На сайті Centrex Italia підтвердили зміну власника, зазначивши, що новий акціонер має досвідчену команду в енергетичному секторі, пише Bloomberg.

Цей продаж відбувся після того, як арбітражний суд зобов’язав "Газпром" виплатити 233 млн євро австрійській компанії OMV за невиконані поставки газу до Німеччини. OMV у відповідь утримала виплати "Газпрому" за довгостроковими контрактами, що спровокувало припинення поставок російського газу в Австрію. В кінцевому результаті OMV розірвала контракт із "Газпромом", що дозволило країні ще більше зменшити залежність від російського газу.

Що відомо про покупця?

EGH Gulf зареєстрована в Дубайській силіконовій оазі – це спеціальна економічна зона з вигідними податковими умовами. За інформацією бізнес-реєстру ОАЕ, компанія заснована в березні 2024 року та спеціалізується на торгівлі та виробництві енергії.

Фінансові показники Centrex

Centrex є учасником австрійської газової біржі CEGH. У 2023 році компанія отримала 817 млн євро доходу, з яких 16 млн євро – чистий прибуток. Протягом 2022-2023 років Centrex виплатила "Газпром експорту" 135 млн євро дивідендів, значно скоротивши нерозподілений прибуток.

Згідно з квартальним звітом OMV, компанія зарезервувала 48 млн євро для судових позовів проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражному суді через порушення контракту.

Попри зміну власника "Газпром", Centrex та EGH Gulf не одразу дали офіційні коментарі щодо угоди.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЄС хочуть відновити поставки російського газу та придумали оригінальну причину для цбого.