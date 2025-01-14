Радник представництва ЄС в Україні, який критикував добудову ХАЕС, раніше підтримував "Північний потік"

Позиція Євросоюзу щодо розвитку атомної енергетики в Україні залишається нейтральною

Радник представництва Євросоюзу в Україні Торстен Воллерт, який, як стало відомо раніше, став автором приватного листа, що викликав критику на адресу добудови Хмельницької АЕС, раніше активно підтримував будівництво російського газопроводу "Північний потік". Про це повідомив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сазонова, в інтерв’ю агентству Reuters та у матеріалах Wikileaks Торстен Воллерт відкрито виступав на підтримку "Північного потоку", називаючи цей проєкт важливим для Європи та стверджуючи, що Європі потрібно більше російського газу. Щобільше, Воллерт заявляв, що російські газопроводи не становлять загрози для України, а сама Україна нібито створює проблеми для транзиту через тарифні суперечки та застарілу інфраструктуру.

"Виходить, що, за логікою пана Воллерта, будувати "Північні потоки" — це правильно та відповідає європейським інтересам, а добудовувати Хмельницьку АЕС в Україні — вже "не по-європейськи"", — зауважив Сазонов.

Нагадаємо, що позиція Євросоюзу щодо розвитку атомної енергетики в Україні залишається нейтральною. Офіційні представники ЄС, зокрема голова представництва Катаріна Матернова, раніше наголошували, що це внутрішнє питання України. Однак приватний лист Воллерта, який висловлював критичну позицію стосовно добудови енергоблоків ХАЕС, викликав широке обговорення серед депутатів.

Як повідомлялось, фракція "Голос" ініціювала днями звільнення міністра енергетики Германа Галущенко на фоні ніби введення суспільства в оману щодо добудови блоків Хмельницької АЕС. Причиною став загадковий лист Єврокомісії, який нібито містить критику на адресу українських планів з розвитку атомної енергетики. Однак лист, що викликав резонанс, виявився не офіційною позицією Євросоюзу, а приватною думкою радника представництва ЄС в Україні Торстена Воллерта.