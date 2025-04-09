Народжений повзати літати не повинен: безпілотники винищують російські військові аеродроми (мапа)

Аеродроми "Моздок", "Енгельс-2" та "Оренбург-2" опинилися під ударом

В Росії поскаржилися на масовану дронову атаку в ніч на 9 квітня, заявивши про нібито збиття майже 160 українських безпілотників. Під атакою перебували тимчасово окупований Крим та 12 російських регіонів, а серед атакованих локацій переважно військові об'єкти – зокрема, три російські аеродроми.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що атака тривала понад 10 годин, а безпілотники фіксувалися та збивалися на території Кубані, Північної Осетії, Ставропольського краю, Воронезької, Курської, Білгородської, Пензенської, Нижегородської, Саратовської, Оренбурзької та Орловської областей.

Зокрема, військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії атакували десятки дронів. Місцева влада заявила про нібито збиття 15 дронів, проте за даними з місць, є наслідки "на землі". Зокрема, мешканці самого Моздока підтверджують, що аеродром був атакований БПЛА, проте точні наслідки невідомі. Цей аеродром з літа 2023 року використовується окупантами для ударів по Україні, зокрема там базується ескадрилья стратегічних ракетоносців Ту-22М3.

В Оренбурзькій області БПЛА атакували військовий аеродром "Оренбург-2", який використовує військово-транспортна авіація. Раніше цей аеродром не перебував під ударами. Місцева влада традиційно збрехала про "все збито", офіційних та неофіційних даних про наслідки атаки немає, хоча у місцевих каналах повідомлялося про вибухи та спалахи. На цьому аеродромі базуються військово-транспортні літаки росіян Ан-12 та Іл-76.

В Саратовській області традиційно чули вибухи в районі міста Енгельс та авіабази "Енгельс-2", де базуються Ту-95МС. Точної інформації про наслідки атаки також все ще немає, втім це вже не вперше "Енгельс-2" потерпає від ударів.

Окрім аеродромів, під Таганрогом Ростовської області було атаковано військові об'єкти міністерства оборони Росії. Також БПЛА дісталися до Сердобського району Пензенської області, де вдарили по території арсеналу ракетного та артилерійського озброєння військової частини 58661-90.

Нагадаємо, що українські ударні безпілотники в ніч на 5 квітня атакували російський Саранськ, який знаходиться за 850 кілометрів від кордону України. Ударами БПЛА вражено важливе оборонне підприємство росіян, яке працювало на забезпечення війни.

Як повідомлялося раніше, днями місто Енгельс, біля якого розташована авіабаза стратегічної авіації, відвідали українські безпілотники. Загалом там почули щонайменше 10 вибухів. І це була вже не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.