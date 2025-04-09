Під час атаки "шахедів" на Україну в Рівному запустили салюти: що буде з порушниками

Очевидець повідомив, що феєрверки вибухали не лише в повітрі

9 квітня в Рівному невідомі запустили салют. Цей інцидент, який відбувся при забороні використання піротехнічних засобів під час воєнного стану в Україні, викликав обурення серед громадян.

Я повідомляють місцеві пабліки, це сталося близько 21:30. У мережі одразу з’явилися кадри з вікон багатоповерхівок.

Звуки вибухів, які пролунали в небі над містом, налякали чимало людей. Жителі одного з центральних мікрорайонів Рівного — Північного повідомили про яскраві спалахи та гучні звуки, які тривали декілька хвилин.

Очевидці також повідомили, що запуск салюту в місті мав не лише гучний, а й небезпечний характер. За інформацією користувача, піротехнічні заряди вибухали не лише в повітрі, а й потрапляли в житлові будинки та вибухали на землі.

Інші користувачі обурені свавіллям громадян у Рівному. Люди вимагають негайного покарання, закликаючи відповідні установи звернути увагу на інцидент.

Інцидент із салютом набув ще більшої резонансності на тлі того, що вночі над територією України зафіксували активність російських безпілотників типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували в декількох регіонах, а в окремих містах уже повідомляли про звуки вибухів.

Яке може бути покарання

Запуск салютів в Україні під час дії воєнного стану суворо заборонений. Таку ініціативу запровадили ще в лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства.

Мета заборони — збереження громадського спокою та недопущення паніки. Використання піротехнічних засобів категорій F2, F3 і F4 заборонено для цивільного населення. Виняток стосується лише випадків, коли ці засоби застосовують ЗСУ, поліція або служби порятунку.

Порушникам у Рівному, ймовірно, загрожує кримінальна відповідальність за статтею 296 Кримінального кодексу — хуліганство. Покарання може сягати до 5 років обмеження волі, а в разі обтяжуючих обставин — до 4 років ув’язнення.

Крім того, можливе й адміністративне покарання: штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч грн. Враховуючи воєнний стан, правоохоронці, найімовірніше, розглядатимуть інцидент як кримінальне правопорушення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в низці міст України: у Львові, Одесі та Нікополі Дніпропетровської області на новорічні свята запускали салюти попри заборону.