Фільм про росіян зібрав п’ять статуеток "Оскар"

У фільмі знялися кілька російських акторів

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення кінопремії "Оскар". Перемогу в номінації "найкращий фільм" здобула комедійно-романтична драма "Анора", яка загалом зібрала аж п’ять статуеток.

Номінації, в яких перемогла "Анора"

Найкращий фільм

Найкраща акторка — Майкі Медісон.

Найкращий режисер — Шон Бейкер.

Найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер.

Кращий монтаж — Шон Бейкер.

Про що фільм "Анора", який отримав "Оскар"

За сюжетом молода ескортниця та стриптизерка Анора (Майкі Медісон) виходить заміж за Івана Захарова (Марк Ейдельштейн), сина російського олігарха (Олексій Серебряков). Вони укладають таємний шлюб у Лас-Вегасі, щоб російському гуляці Вані не довелося повертатися до Росії та працювати на батька.

Мати Івана із соцмереж дізнається про весілля, і разом із чоловіком летить у США, щоб анулювати шлюб. Коли Ваня дізнається про візит батьків, то тікає, а тим часом стриптизерці Анорі пропонують гроші за ануляцію шлюбу. Коли вони всі разом збираються, то починають дружно шукати Ваню, який тим часом напивається у стиптиз-клубі, де й познайомився з Анорою.

Хто знімався у фільмі "Анора"

Головну героїню картини зіграла американська актриса Майкі Медісон. А інші ключові ролі дісталися росіянам — Марку Ейдельштейну, Юрі Борисову, Карену Карагуляну, Ваче Товмасяну, Олексію Серебрякову.

Зазначимо, що прем’єра "Анори" відбулася 21 травня 2024 року на 77-му Канському кінофестивалі. І вже тоді цю картину було розкритиковано в українському медіапросторі. По-перше, тому що в ній легалізують "хороших руских" акторів. А по-друге через те, що всі вони вважали за краще мовчати про війну в Україні та не засудили дії Кремля.

Цікаво, що виконавець однієї з головних ролей Юра Борисов взагалі виявився путіністом. Він знімався у російських "патріотичних" та пропагандистських фільмах у Росії і навіть відвідував тимчасово окупований Крим після 2014 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий фільм "Кварталу 95" викликав обурення в мережі. "Ви справжні відморозки", — пишуть українці.