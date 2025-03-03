Пір'я, красуні в бікіні та шикарні декорації: як проходить легендарний карнавал у Ріо-де-Жанейро (відео)

Яскрава танцювальна хода в запальному ритмі самби

У Ріо-де-Жанейро проходить щорічний карнавал, який відомий у всьому світі своїми масовими гуляннями та масштабними видовищними парадами. У заходах беруть участь тисячі танцюристів в оригінальних костюмах, а подивитися на це яскраве шоу прилітають люди з усіх куточків світу.

Цього року на карнавал у Ріо-де-Жанейро прибула рекордна кількість гостей – 8 мільйонів людей. "Телеграф" вирішив зібрати найяскравіші фото та відео з карнавалу, які вражають своєю динамікою та унікальними постановками.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро — це щорічний фестиваль, що проводиться за 40 днів до Великодня, що знаменує початок Великого посту. 2025 року карнавал пройде з 28 лютого по 8 березня.

Костюмовані ходи охопили всі міста Бразилії — карнавали проходять у Сан-Паулу, Сальвадорі, Ресіфі та інших містах та селищах. Проте традиційно найяскравіший парад проходить у Ріо-де-Жанейро. У ньому беруть участь сотні тисяч любителів латиноамериканських танців із усього світу.

В основі карнавалу в Ріо лежить самба — динамічний та виразний танець, який захоплює увагу глядачів з перших секунд.

Варто розуміти, що карнавал у Ріо — це не просто парад, а справжній конкурс, підготовка до якого починається одразу після завершення свята.

Тисячі професіоналів, які репрезентують різні школи самби, присвячують цілий рік створенню костюмів, платформ, декорацій та постановці яскравих номерів для наступного року.

Одним із найвідоміших шоу карнавалу вважається хода танцюристів самба на 700-метровій алеї "Самбадром", де між собою змагаються 12 найкращих танцювальних шкіл у країні.

Ці грандіозні вистави вражають своїм масштабом — в одному номері можуть брати участь одночасно до 1000 осіб. Після закінчення змагань переможці отримують значний грошовий приз.

Багато шкіл самби мають власні простори для репетицій та виготовлення костюмів, а також музеї, де відвідувачі можуть дізнатися більше про традиції та історію карнавалу.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро — це не лише видовищний захід, а й важлива частина культурної спадщини Бразилії, яка захоплює своєю видовищністю та красою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що фільм про росіян зібрав п’ять статуеток "Оскар". Перемогу в номінації "кращий фільм" здобула комедійно-романтична драма "Анора", в якій знялися актори з Росії.