Недоцільність чи економія? У Кличка пояснили, чому Київ у холоди залишили без опалення

Про похолодання було відомо заздалегідь

Попри те, що середньодобова температура в Києві в останні дні значно нижча за +8, житловий фонд не підключають до тепла. Централізоване теплопостачання відновили лише в закладах соціальної сфери.

Щоб дізнатись, чому так вирішили, "Телеграф" за кілька днів до похолодання звернувся до КМДА. Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідальний, зокрема, за питання житлово-комунального господарства, так відповів на запит видання:

"Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишаються з теплом на період зниження температури. Наступні кілька днів температура зовнішнього повітря буде досить низькою, тому установи, що належать до соціальної сфери отримуватимуть тепло."

За словами Пантелеєва, ці заклади підключаються та відключаються до тепла винятково за заявками їх керівників до теплопостачальних організацій. Цей механізм відпрацьований, і підключення здійснюється оперативно.

Та з житловим фондом не все так просто. У КМДА, схоже, визнали недоцільним розгортання мережі теплопостачання столиці з двох причин. Перша — довгий термін запуску котелень, друга — економія коштів.

"Опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві зокрема завершений. У столиці функціонує одна з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, що налічує близько 3 тис. км теплових мереж, сотні котелень, великі станції теплопостачання й ТЕЦ. Розгортання такої системи для житлового фонду займає кілька днів.

Враховуючи, що похолодання триватиме кілька днів, а на розгортання масштабної системи постачання тепла, яка є в столиці, піде до 7-ми днів, відновлення теплопостачання в житловому секторі навряд чи є доцільним", — пояснив посадовець.

Важливо зазначити, що про похолодання було відомо заздалегідь, і низькі температури, за прогнозами синоптиків, протримаються щонайменше до 13 квітня.

Водночас Петро Пантелеєв каже, що завдяки цим заходам столиці вдалось непогано заощадити: "Якщо говорити про економію, в результаті завершення опалювального сезону 24 березня у порівнянні з тим, якби відключили 15 квітня, то вона становить понад 720 млн грн".

Цікаво, що у деяких містах України, де також є централізоване опалення, з морозами його відновили. Наприклад, у Тернополі вже двічі відключали тепло побутовим споживачам, але з приходом морозів відновлювали теплопостачання. Також у Дубно Рівненської області, яке має близько 40 тисяч мешканців, відновили подачу тепла. Втім, у багатьох містах подали тепло тільки до соціальних закладів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на рік перекриють один із проспектів Києва. У КМДА назвали причину обмежень і повідомили, як рухатиметься транспорт.