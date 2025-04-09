"Барселона" — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перша гра пройде в Іспанії

У середу, 9 квітня, іспанська "Барселона" зіграє з німецькою "Боруссією" Дортмунд у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні в ЛЧ було зіграно перші два поєдинки 1/4 фіналу.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Боруссія" Д. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Барселона" — "Боруссія" Д (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "Боруссія" Д

Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Барселона" — "Боруссія" Д

Каталонський суперклуб вважається фаворитом 2-матчевого протистояння. На вихід "Барселони" в півфінал фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. У той самий час подібний успіх німців оцінюється коефіцієнтом 5,00. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Блаугранас у першій грі у 74%, а Джмелів – у 10%.

Історія зустрічей

"Барселона" та "Боруссія" Д зустрічалися між собою 6 разів — 4 перемоги на рахунку каталонців, двічі було зафіксовано нічию. Остання гра між командами відбулася цього сезону на основному етапі ЛЧ — 3:2 на користь Блаугранас.

Нагадаємо, каталонський суперклуб посів друге місце на основному етапі Ліги чемпіонів, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося виступати в стиковому раунді ЛЧ. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець чвертьфіналу "Барселона" — "Боруссія" Д у півфіналі турніру зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".