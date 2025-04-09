"Барселона" розгромила "Боруссію Д" у Лізі чемпіонів: Левандовські поховав свою колишню команду (відео)

Каталонці виграли перший матч

У середу, 9 квітня, відбувся черговий ігровий день у другому раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першому матчі 1/4 фіналу "Барселона" приймала "Боруссію" Дортмунд.

Зустріч, що проходила у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", завершилася з рахунком 4:0 на користь "Барселони". Про це повідомляє "Телеграф".

Каталонці з перших хвилин захопили ініціативу та практично весь матч провели в атаці. Це принесло свої плоди у вигляді голів Рафіньї у першому таймі та Роберта Левандовські (дубль) у другому. Цікаво, що два голи Синьо-гранатові забили з дуже близької дистанції. Точку в грі поставив Ямін Ламаль.

"Барселона" – "Боруссія" (Дортмунд) – 4:0

Голи: Рафінья (25), Левандовськи (48, 66), Ямаль (77)

Попередження: Адеємі (24), Гірассі (74)

"Барселона": Щенсни, Бальде, І.Мартінес (Араухо, 81), Кубарсі, Кунде, Педрі (Е.Гарсія, 81), Ф. де Йонг, Фермін (Гаві, 74), Рафінья, Левандовськи (Ферран Торрес, 81), Ямаль (Фаті, 86)

"Боруссія" Д: Кобель, Раєрсон (Зюле, 78), Джан, Антон, Бенсебаїні, Чуквуемека (Рейна, 67), Нмеча (Езджан, 67), Брандт, Гіттенс (Дюранвіль, 78), Гірассі, Адеємі (Баєр, 46)

У паралельному матчі ПСЖ вдома обіграв "Астон Віллу" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на основному етапі Ліги чемпіонів, "Боруссія" Д показала лише 10-й результат, через що дортмундцям довелося виступати у стиковому раунді ЛЧ. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець чвертьфіналу "Барселона" — "Боруссія" Д у півфіналі турніру зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера". Гра-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, в Дортмунді (Німеччина).