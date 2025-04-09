Розкол поглиблюється: як в США ставляться до тарифів Трампа та допомоги Україні

Залежно від того, виборцями якої партії є опитані американці, вони або підтримують, або не підтримують дії Трампа

В США, схоже, значно поглибився розкол між населенням за партійною лінією. Думки населення США щодо нової тарифної політики президента Дональда Трампа, ролі США у світі та надання допомоги Україні серйозно розділилися залежно від того, яку політичну партію вони підтримують.

Про це сказано в результатах опитування, яке провело видання The Wall Street Journal. Газета зазначила, що опитування проводилося з 27 березня по 1 квітня, тобто до того, як Трамп оголосив про нові мита. Голоси розділилися наступним чином:

Оцінка впливу мит на економіку США: 77% прихильників республіканців вважають вплив "позитивним", 93% прихильників демократів вважають вплив "негативним".

Плани Трампа оголосити про тарифи проти усіх країн світу: 54% виборців "проти", решта "за".

Зниження ролі США в оборонних альянсах по всьому світу: 81% республіканців підтримують цей крок, 83% демократів виступають проти. На думку перших, союзники США мало витрачають на свою оборону, на думку других – іноземні альянси є одним з джерел сили Сполучених Штатів.

Ставлення до НАТО: 31% республіканців та 81% демократів оцінили його, як "позитивне".

Надання військової допомоги Україні: 83% демократів "за", 79% республіканців "проти".

Значне скорочення зовнішньої допомоги іншим країнам загалом: 51% виборців "за", 45% "проти".

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки. При цьому рішення Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

Також нещодавно стало відомо, що США можуть вивести частину своїх військ з територій східної Європи, що викликає занепокоєння серед американських та європейських дипломатів. Адже такі дії президента США Дональда Трампа виглядають як підбадьорювання очільника Росії Володимира Путіна.