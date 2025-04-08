Маск підвів Трампа: влаштував розбірки з його радником і нагородив його образливим діагнозом

Скандальний мільярдер ніколи не лізе за словом у кишеню

Соратник Трампа, голова Департаменту ефективності уряду, Ілон Маск накинувся з образами на економічного радника Білого дому Пітера Наварро після його коментарів про виробництво Tesla.

Перепалка в команді Трампа розгорілася на очах усього світу в соцмережі Х, що належить Маску.

Скандальний мільярдер прокоментував фрагмент інтерв’ю Наварро, де той заявив, що Маск не виробляє автомобілів, а збирає їх з імпортних деталей.

"Ми всі розуміємо в Білому домі (і американці розуміють), що Ілон — виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів — він збирач автомобілів".

У багатьох випадках, якщо ви підете на його завод у Техасі, значна частина двигунів, які він отримує (у випадку електромобілів це акумулятори), надходить із Японії та Китаю. Електроніка надходить із Тайваню", – заявив Наварро.

Епатажний директор Tesla не підбирав слів і не утримався від образ.

"У Tesla найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро дурніший за цеглу", — написав Маск.

Він також додав, що "Наварро — справді ідіот", а його слова — "явна брехня".

"За будь-яким визначенням Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американських складових. Наварро варто запитати фейкового експерта, якого він вигадав, Рона Вару", — сказав мільярдер.

Слід пояснити, що "Рон Вара" – це анаграма імені Наварро, якою він назвав вигаданого економічного експерта у своїх книгах.

Крім того, Маск використав образливе прізвисько "Пітер Тупарро" (в оригіналі – Peter Retarrdo).

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