Трамп викотив Європі нахабну умову в обмін на зниження тарифів і вона стосується енергетики: деталі

Трамп готовий до переговорів, але лише до тих, які будуть вигідні США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має взяти на себе зобов’язання закупити американську енергію на суму $350 млрд, якщо хоче уникнути нових мит. За його словами, пропозиція Брюсселя обнулити тарифи на автомобілі та промислові товари недостатня.

Як пише Politico, Трамп зробив цю заяву під час пресконференції в Білому домі в понеділок, 7 квітня. Він відреагував на коментар президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка того ж дня заявила про готовність ЄС прибрати тарифи на американські промислові товари, якщо Вашингтон зробить те саме. Проте Трамп відповів категорично: "Ні, цього недостатньо".

"У нас дефіцит з ЄС у $350 млрд, і він зникне швидко. Один зі способів — це їхня купівля нашої енергії", — сказав він. "Ми можемо списати $350 млрд за тиждень. Вони повинні купити та зобов’язатися купити таку ж кількість енергії".

Ця сума майже дорівнює загальній вартості імпорту товарів з США до країн ЄС за минулий рік. Ба більше, вона перевищує обсяг усього експорту американських енергоносіїв у світі.

Трамп також додав, що готовий до переговорів, але лише за умови, якщо угода буде вигідна саме США: "Це Америка передусім". Він також назвав "немонетарними тарифами" стандарти ЄС, які, на його думку, перешкоджають допуску американських товарів на європейський ринок.

Після запровадження мит на рівні 20% для ЄС і 10% для інших країн, ринки пережили обвал: у понеділок європейські акції показали найбільше падіння з часів пандемії COVID-19. Нагадаємо, президент Трамп вимагає перегляду не лише мит, а й стандартів, які він вважає "штучними бар’єрами" для американського експорту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа поки не планує поступок у плані тарифів.