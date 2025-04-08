Трамп викотив Європі нахабну умову в обмін на зниження тарифів і вона стосується енергетики: деталі
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Трамп готовий до переговорів, але лише до тих, які будуть вигідні США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має взяти на себе зобов’язання закупити американську енергію на суму $350 млрд, якщо хоче уникнути нових мит. За його словами, пропозиція Брюсселя обнулити тарифи на автомобілі та промислові товари недостатня.
Як пише Politico, Трамп зробив цю заяву під час пресконференції в Білому домі в понеділок, 7 квітня. Він відреагував на коментар президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка того ж дня заявила про готовність ЄС прибрати тарифи на американські промислові товари, якщо Вашингтон зробить те саме. Проте Трамп відповів категорично: "Ні, цього недостатньо".
"У нас дефіцит з ЄС у $350 млрд, і він зникне швидко. Один зі способів — це їхня купівля нашої енергії", — сказав він. "Ми можемо списати $350 млрд за тиждень. Вони повинні купити та зобов’язатися купити таку ж кількість енергії".
Ця сума майже дорівнює загальній вартості імпорту товарів з США до країн ЄС за минулий рік. Ба більше, вона перевищує обсяг усього експорту американських енергоносіїв у світі.
Трамп також додав, що готовий до переговорів, але лише за умови, якщо угода буде вигідна саме США: "Це Америка передусім". Він також назвав "немонетарними тарифами" стандарти ЄС, які, на його думку, перешкоджають допуску американських товарів на європейський ринок.
Після запровадження мит на рівні 20% для ЄС і 10% для інших країн, ринки пережили обвал: у понеділок європейські акції показали найбільше падіння з часів пандемії COVID-19. Нагадаємо, президент Трамп вимагає перегляду не лише мит, а й стандартів, які він вважає "штучними бар’єрами" для американського експорту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа поки не планує поступок у плані тарифів.