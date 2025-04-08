Обклав податком усіх американців: брат Ілона Маска розкритикував тарифну політику Трампа

Маск виявився шостим у списку найбільш постраждалих від мит Трампа мільярдерів

Статки мільярдера Ілона Маска вперше з листопада 2024 року впали нижче 300 мільярдів доларів. Це сталося через дії президента США Дональда Трампа, оскільки тарифи, які він впровадив проти більшості держав світу, боляче вдарили по його оточенню. Мита Трампа викликали шалену критику з боку великої кількості людей, в тому числі з боку брата Маска, Кімбала.

Про критику з боку брата Маска повідомляє телеканал NBC News. За даними інформаційного агентства Bloomberg, тільки 7 квітня Маск втратив майже 4,5 млрд доларів, а загальні статки мільярдера впали до 297,8 млрд доларів, загалом з початку 2025 року Маск втратив 134,7 млрд доларів, в тому числі 31 млрд минулого четверга.

Агентство додає, що Маск виявився шостим у списку найбільш постраждалих від мит Трампа мільярдерів, а акції його компанії Tesla з грудня 2024 року впали більше ніж на 50%, що завдало компанії шалених збитків. Причиною стали не тільки економічні проблеми, але й епатажна поведінка самого Маска та дії адміністрації Трампа, з якою мільярдер тісно пов'язаний. Тим часом брат Маска, венчурний бізнесмен Кімбал, розкритикував політику Трампа щодо тарифів та зазначив, що фактично президент США впровадив постійний податок для всіх американців.

"Хто б міг подумати, що Трамп насправді стане президентом Америки, який змусить людей сплачувати найвищі податки за останні покоління. За допомогою своєї тарифної стратегії Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача", – зазначив він.

За словами Кімбала, навіть якщо за рахунок нових мит Трампу вдасться створити в США нові робочі місця, це не призведе до зниження цін в США. Податок на споживання залишиться, але тепер у "формі вищих цін на все", оскільки США не можуть виробляти в себе абсолютно все потрібно.

"Податок на споживання також означає менше споживання. Що означає менше робочих місць. Що, своєю чергою, призводить до меншого споживання. А потім ще менше робочих місць. В Америки неймовірні сильні сторони. Ми повинні використовувати ці сильні сторони, а не бути змушеними грати на наших слабкостях. Те ж саме і з рештою світу", – резюмував він.

Цікаво, що Кімбал Маск не підтримує дії свого брата, хоча і є членом ради директорів Tesla. Так, у 2024 році Кімбал, на відміну від Ілона, заявив, що він "зареєстрований демократ", тоді як його брат переметнувся до Трампа.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. При цьому адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.

Рішення президента США Дональда Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

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