Раскол усугубляется: как в США относятся к тарифам Трампа и помощи Украине

В зависимости от того, избирателями какой партии являются опрошенные американцы, они либо поддерживают, либо не поддерживают действия Трампа

В США, похоже, значительно усугубился раскол между населением по партийной линии. Мнения населения США по поводу новой тарифной политики президента Дональда Трампа, роли США в мире и оказания помощи Украине серьезно разделились в зависимости от того, какую политическую партию они поддерживают.

Об этом говорится в результатах опроса, который провело издание The Wall Street Journal. Газета отметила, что опрос проводился с 27 марта по 1 апреля, то есть до того, как Трамп объявил о новых пошлинах. Голоса разделились следующим образом:

Оценка влияния пошлин на экономику США: 77% сторонников республиканцев считают влияние "положительным", 93% сторонников демократов считают влияние "негативным".

Планы Трампа объявить о тарифах против всех стран мира: 54% избирателей "против", остальные "за".

Снижение роли США в оборонных альянсах по всему миру: 81% республиканцев поддерживают этот шаг, 83% демократов выступают против. По мнению первых, союзники США мало тратят на свою оборону, по мнению вторых – иностранные альянсы являются одним из источников силы Соединенных Штатов.

Отношение к НАТО: 31% республиканцев и 81% демократов оценили его как "положительное".

Оказание военной помощи Украине: 83% демократов "за", 79% республиканцев "против".

Значительное сокращение внешней помощи другим странам в целом: 51% избирателей "за", 45% "против".

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки. При этом решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

Также недавно стало известно, что США могут вывести часть своих войск с территорий восточной Европы, что вызывает беспокойство среди американских и европейских дипломатов. Ведь такие действия президента США Дональда Трампа выглядят как ободрение главы России Владимира Путина.