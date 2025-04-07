Процес відмови від долара пішов. Як мита Трампа б’ють по самих США

Сальдо у зовнішній торгівлі з основними партнерами — не на користь Штатів

Рішення президента США Дональда Трампа про підвищення мит для усіх торговельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, чи може така економічна стратегія призвести до катастрофічних наслідків для США і краху Трампа як політика.

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

На його думку, така економічна політика — це негатив для самого Трампа, адже його підставляють ті, хто бачить в ньому руйнівника, але будувати майбутній світопорядок збирається не з ним.

— Їм потрібно зруйнувати ФРС, американський фондовий ринок, посіяти недовіру до долара, зруйнувати глобальні торговельні пріоритети в американській внутрішній економіці. Всього цього можна досягнути підсилюючи кризові явища, що й зробили 95 років тому. Можливо, "Made depression great again" — це слоган економічної компанії Трампа, — припустив економіст.

Він нагадав, що економіка Штатів суттєво залежить від інших країн. Імпорт з ЄС складає 600 млрд доларів, з Мексики — 500, з Китаю — 400, з Канади — 400. При цьому експорт в ці країни суттєво менше — по 300 мільярдів, а в Китай взагалі 140. Це суттєва різниця.

— Громадяни Канади вже проводять свою програму імпортозаміщення, відмовляючись від купівлі американських товарів. Це абсолютно інша логіка, яку дуже-дуже складно реалізувати в автократичному режимі, а у демократичному — легко, — каже аналітик.

Він пояснив, що в результаті цієї політики США втратять близько 2,5% ВВП накопиченим негативним ефектом. Вже 2025 року втрати в економічному зростанні становитимуть від 0,3% до 0,5% ВВП або сотні мільярдів доларів.

— Крім того, це розгортання інфляційних процесів, збіднення людей з низьким і навіть середнім рівнем доходу, — каже експерт. — Трамп призначив Ілона Маска скоротити державні витрати, але вони не скоротилися ні на трильйон, ні навіть на сотні мільярдів. Натомість, найбільше страждають всі ті інструменти, які формували довіру до США: долар, фондовий ринок, сталість інституцій, спроможність дотримуватись зобов’язань.

Ось і маємо: фондовий ринок в Штатах падає, а в Європі зростає. Процес деінвестування США і відмови від долара у торгівлі вже пішов. Звісно, це на користь техноолігархам, які хочуть перетягнути все у віртуальні активи, але чи на користь це громадянам США? — підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні стати ключем до економіки Євросоюзу.