Apple швиденько евакуювала півтора мільйона смартфонів з Індії: чи подорожчали iPhone в Україні

Через мита Трампа на імпорт з Китаю, Apple, ймовірно, підвищить ціни на свою продукцію

Американська корпорація Apple використала вантажну авіацію для доставки приблизно 1,5 мільйона iPhone із заводів в Індії до Сполучених Штатів. За прогнозами аналітиків, у разі повного перекладення митних витрат на споживачів ціни на нові на популярні моделі телефонів можуть зрости майже на 43% вже найближчим часом.

Про це повідомили джерела "Reuters". За словами співрозмовників, Apple орендувала чартерні рейси для транспортування 600 тонн смартфонів, після того як компанія наростила виробництво в Індії, намагаючись зменшити наслідки нових митних тарифів Дональда Трампа.

Apple домагалася від влади індійських аеропортів прискорення митного оформлення — компанія прагнула скоротити час проходження митниці в аеропорту Ченнаї (штат Тамілнад) до 6 годин замість звичних 30. Зазначається, що подібну "зелену схему" компанія вже використовувала в Китаї.

Від березня, за інформацією видання, було здійснено щонайменше 6 вантажних рейсів, кожен із яких перевозив до 100 тонн продукції. Один із таких літаків вилетів нещодавно — безпосередньо перед введенням нових мит.

Журналісти зауважили, що один iPhone 14 разом із зарядним пристроєм важить близько 350 грамів. Відтак, вантаж у 600 тонн приблизно відповідає обсягу 1,5 млн смартфонів, включаючи вагу упаковки.

Ні в Apple, ні в Міністерстві цивільної авіації Індії не надали офіційного коментаря.

Які ціни на телефони в Україні

Проаналізувавши ціни на офіційному сайті iStore в Україні, слід зазначити, що вартість смартфону залежить від моделі, кольору, наявності товару та акційних пропозицій.

Отже, найдешевшим, станом на 10 квітня 2025 року, є iPhone 13 на 128 ГБ пам’яті в синьому кольорі. Його ціна становить 20 939 гривень. За чорний чи червоний вартість буде вищою щонайменше на 1 000 гривень.

Найдорожчим варіантом цього бренду є iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ пам’яті. Цікаво, що вартість телефону в даному випадку не залежить від кольору. Придбати такий смартфон можна за 68 959 гривень.

Чи подорожчає iPhone

Через запроваджені президентом Дональдом Трампом мита на імпорт з Китаю, Apple, ймовірно, змушена буде підвищити ціни на свою продукцію. За оцінками аналітиків Rosenblatt Securities, щоб компенсувати нові витрати, компанія може підвищити вартість iPhone приблизно на 43%.

Якщо Apple повністю перекладе додаткові витрати на споживачів, то iPhone 16 подорожчає з 799 доларів до 1 142 (з 32 798 до 46 879 гривень), а преміальна модель iPhone 16 Pro Max (1 ТБ) може зрости в ціні з 1 599 до майже 2 300 доларів (з 65 638 до 94 415 гривень). Навіть доступніша версія — iPhone 16e — може коштувати 850 доларів замість звичних 599 (з 24 588 до 34 892 гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько 80% iPhone 16 потрапили на український ринок нелегально — з моменту старту продажів офіційно імпортували лише близько 17 тисяч пристроїв, тоді як загальний обсяг продажів склав понад 101 тисячу смартфонів.