Спецпосланець Трампа знову прилетів до Росії, але цього разу не до Москви: яка мета візиту

Літак представника США сів у Санкт-Петербурзі

Стів Віткофф, спецпосланець президента США Дональда Трампа знову прилетів до Росії. Можливо, він проведе переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Axios. За словами джерела, знайомого з поїздкою та даними FlightRadar, Віткофф прибув у Росію. Очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним 11 квітня. Його літак сів у Санкт-Петербурзі.

Це буде третя зустріч між Віткоффом і Путіним. Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва.

Видання зазначає, що Дональд Трамп останніми тижнями був розчарований відсутністю прогресу в переговорах. Глава США навіть казав, що деякі висловлювання Путіна розлютили його. Зокрема пропозиція глави Кремля встановити над Україною зовнішнє управління під егідою ООН. Трамп може запровадити нові санкції проти Росії, якщо до кінця місяця угоди про перемир'я не буде досягнуто.

Варто зазначити, що під час минулої поїздки Віткоффа до Росії, Путін принизив його. Глава Кремля змусив спецпосланця Трампа близько 8 години чекати на зустріч з ним. При цьому гість з Америки покинув Москву одразу після закінчення переговорів, які проходили за зачиненими дверима.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці березня Віткофф зробив кілька обурливих заяв про Україну. Також він сказав, що під час зустрічі Путін розповів йому, що коли стріляли в Трампа, Путін пішов до храму, щоб молитися за нього. Віткофф додав, що "у них була дружба та він (Путін, — ред.) молився за свого друга (Трампа, — ред.)".