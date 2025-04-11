Маск возбудил общество двумя словами на бумаге

Конфуз произошел во время заседания кабинета министров

Американский миллиардер Илон Макс возмутил сеть надписью в своем блокноте. Во время заседания кабинета министров президента США Дональда Трампа 10 апреля пользователи заметили написанные на листе слова "Совершенно секретно!!"

Как отмечает Business Standard, эту надпись Маск сделал собственноручно синими чернилами. Однако эти слова не обошли вниманием сети и медиа.

Заметим, на фото видно, что запись в блокноте Маска сделана собственноручно, однако автор акцентировал на этом с помощью двойного подчеркивания и восклицательных знаков. На столе миллиардера, кроме блокнота, были карточка с именем, ручка, пустой стакан. Во время общения с корреспондентами надпись на блокноте несколько раз попадала в объектив камер и вызвала немало вопросов.

Пользователи в сети возмущены такими действиями Маска и не совсем понимают, для чего он сделал эту надпись. Кто-то предполагает, что это был очередной пиар и попытка привлечь внимание.

В то же время, сам президент США Дональд Трамп заявил, что Маск ему "вообще не нужен" для работы администрации.

"Илон мне не нужен ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится", — сказал Трамп.

По его словам, Маск проделал "фантастическую работу". В своей речи он не обошел и собственную Tesla, за которую, по его словам, "заплатил кучу денег".

"Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе прокатиться на ней", — добавил Трамп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маск устроил разборки с советником Трампа Питером Наварро и наградил его оскорбительным диагнозом.