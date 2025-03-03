"Вирішив зруйнувати все". У Трампа пояснили долю угоди щодо копалин після сварки з Зеленським

Україна, попри сцени, які влаштували українській делегації в США, все ще готова підписати документ

Угода про рідкісноземельні метали наразі не обговорюється. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному.

Скотт Бессент в інтервʼю програми Face the Nation на телеканалі CBS. На запитання про те, чи тривають переговори щодо угоди, Бессент відповів, що "наразі ні".

"Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Великої Британії – ред.) Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди".

За словами Бессента, Зеленський мав підписати економічну угоду. Вона могла б поглибити співпрацю між двома країнами, проте цього не сталося.

"Все, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", – заявив Бессент.

А ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий відновити взаємодію, щойно Україна буде готова до миру. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC у програмі This Week.

Рубіо наголосив, що США "будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, а це, очевидно, те, що президент (Дональд Трамп – ред.) має на меті".

Він зазначив, що Вашингтон намагається знайти спосіб припинити війну, але для цього необхідно залучити Росію до переговорного процесу.

"Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру … Нам потрібно з'ясувати – чи є спосіб змусити їх припинити війну? І єдиний спосіб зробити це – залучити росіян до переговорів".

Своєю чергою, Україна, попри сцени, які влаштували українській делегації в США, все ще готова підписати з Вашингтоном раніше обговорену угоду щодо видобутку та використання українських корисних копалин. Київ, як і раніше, не відкидає співпраці зі Сполученими штатами в цьому напрямку.

Угоду про корисні копали не підписали — чому так

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

Низка світових лідерів стали на бік Зеленського. Серед них — президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше "Телеграф" писав, що в США люди вийшли на протести, щоб підтримати Україну.