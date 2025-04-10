Росія передала США балерину Кареліну, яка пожертвувала гроші Україні: хто вона та кого передали натомість (фото)

Балерина вже летить додому

Вранці 10 квітня в Абу-Дабі відбувся обмін ув’язненими між Сполученими Штатами Америки та Росією. З в’язниці в РФ було випущено артистку балету Ксенію Кареліну.

34-річну балерину, яка має подвійне громадянство Росії та США, було засуджено до 12 років позбавлення волі у серпні 2024 року після того, як російський суд визнав її винною у державній зраді за пожертвування трохи більше 50 доларів нью-йоркської благодійної організації, яка підтримує Україну. Про це пише Daily Mail.

"Росія неправомірно утримувала її більше року, і президент Трамп домігся її звільнення. Президент США продовжуватиме працювати над звільненням усіх американців", — держсекретар США Марко Рубіо, додавши, що Кареліна вже в літаку повертається додому.

В обмін на Кареліну Америка звільнила Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, заарештованого у 2023 році на Кіпрі за звинуваченням у експорті чутливої мікроелектроніки.

Що відомо про Ксенію Кареліну

Вона народилася 1991 року в Росії і емігрувала до США 2012 року за програмою "робота-навчання", отримавши американське громадянство 2021 року. Проживала балерина у Лос-Анджелесі. Про це пише Sky News.

Проблеми у Кареліної почалися після прибуття до Росії до сім’ї на початку 2024 року, коли влада дізналася, що має паспорт США.

Співробітники ФСБ допитали її та вилучили телефон, на якому виявили пожертву у розмірі 40 фунтів стерлінгів, зроблену у 2022 році благодійної організації Razom, яка надає допомогу дітям та літнім людям в Україні.

Ксенія Кареліна

За три дні до запланованого повернення до Лос-Анджелеса Кареліну заарештували за звинуваченням у хуліганстві та посадили у в’язницю на 15 діб. Незадовго до визволення їй висунули звинувачення у державній зраді.

Судовий процес розпочався у червні 2024 року. У серпні на закритому судовому процесі її засудили до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про Артура Петрова

33-річного Артура Петрова заарештували 26 серпня 2023 року на Кіпрі на запит США, пише DW. За версією Мін'юсту, Петров разом із двома спільниками з лютого 2022 року до серпня 2023-го закупив у американських фірм великий обсяг електроніки для російського ТОВ "Електроком ВПК", яке, як зазначено на сайті компанії, постачає продукцію оборонно-промисловим підприємствам. Щоб приховати, що постачання призначаються для Росії, контрабандисти використовували підставні юрособи, зареєстровані у третіх країнах.

Артур Петров

"Технології, які Петров та його спільники закупили порушуючи експортний контроль у ході змови, мають важливе військове застосування і включають різні типи електронних компонентів, які були виявлені в російській військовій техніці на полі бою в Україні, такі як російські керовані ракети, безпілотники та пристрої радіоелектронної боротьби та зв’язку", — йдеться у пресрелізі.

У серпні 2024 року 33-річного Артура Петрова екстрадували з Кіпру до США, провівши майже рік під арештом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що актор-путініст Єфремов достроково вийшов із в’язниці. У середу, 9 квітня, його випустили з колонії у Білгородській області та таємно відвезли, щоб уникнути натовпу журналістів.