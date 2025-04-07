США та Росія розташовані майже впритул: те, що ви не запам'ятали з уроків географії (фото, відео)

Острови Діоміда поділені не тільки політично між двома державами, а й розділені часом

Найближча до Сполучених Штатів країна, яка не має спільного сухопутного кордону, — це Росія. І хоча здається, що між двома державами існує значна відстань, насправді це не так.

Острови Діоміда — два скелясті утворення в Беринговій протоці є найближчими точками двох держав. Великий Діомід (або острів Ратманова) належить Росії, а Малий Діомід (або острів Крузенштерна) – Сполученим Штатам. Відстань між ними – лише 3,8 кілометра.

Відстань між РФ та США

Ці кілометри не просто відстань між двома дві державами – вони утворюють незриму лінію між вчора та сьогодні. Саме тут проходить міжнародна лінія зміни дат. Коли на американському острові ще неділя, на російському вже понеділок. Рідкісний випадок у світовій географії, коли сусідні території живуть із різницею у 21 годину. Через це острови стали відомі як "острови Вчора і Завтра".

Острови Діоміда стали символом як фізичного, так і політичного поділу двох країн, що знаходились по різні боки холодної війни. Місцеві були одним плем’ям. До 1948 року сім’ї вільно переміщались між островами. Льодовий міст, що утворювався взимку, дозволяв людям ходити між островами пішки.

Та після закриття кордону через радянські військові заходи більшість людей з російського острова була примусово переселена на материк. На Малому Діоміді життя триває — тут живе до 100 людей корінного населення, з їхніх вікон видно сусідній острів де раніше жили їхні родичі, нині розселені по РФ.

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