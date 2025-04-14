Вернутся к лечению подорожником: США нанесли ощутимый удар по российской медицине

Это уже не первый случай, когда российских ученых отрезают от международных баз данных

США закрыли доступ для России к важным медицинским базам данных. Теперь российские ученые не смогут использовать информацию о болезнях Альцгеймера, Паркинсона, онкологии и других заболеваниях для своих исследований.

США внесли Россию в список "стран, вызывающих беспокойство", вместе с Китаем, Ираном, КНДР, Кубой и Венесуэлой. Об этом пишут российские СМИ.

Запрет касается "хранилищ данных с контролируемым доступом", подчиняющихся Национальным институтам здоровья США. В этих базах содержится информация об американцах с психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, алкогольной и наркотической зависимостью.

Также была заблокирована база данных SEER, содержащая статистику по онкологическим заболеваниям по всем штатам Америки.

Решение о закрытии доступа основано на указе, который подписал Джо Байден в феврале 2024 года. Бывший президент США заявил, что некоторые страны пытаются получить доступ к личным данным американцев, и это представляет угрозу безопасности США.

Это уже не первый случай, когда российских ученых отрезают от международных баз данных. В июне 2022 года им закрыли доступ к базе мутаций HGMD, часто используемой для исследования онкологических заболеваний.

По словам издания, ученые говорят, что без этих данных будет сложнее проводить исследования и разрабатывать новые лекарства. Без доступа к международным базам медицинских данных Россия окажется в еще большей технологической изоляции. Впрочем, россияне надеются, что в эти базы данных можно будет заходить через VPN, как они это уже делают с другими иностранными сервисами.

Тем временем российские власти планируют создать собственную "Национальную базу генетической информации" до сентября 2025 года. Оператором этой системы будет "Курчатовский институт", а ответственным за ее запуск – Министерство образования и науки России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кремле рассказали о реакции США на требование снять санкции с России. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.