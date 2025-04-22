Алкоголіків лікуватимуть чипом у мозок: у Китаї випробували моторошну технологію

Операція тривала менше п'яти хвилин

У Фуяні, китайській провінції Аньхой, лікарня успішно провела першу операцію з імплантації "чипа" для відмови від алкоголю. Це інноваційне лікування передбачає введення набору таблеток, які поступово вивільняють препарат, що знижує потяг до залежності та ризик рецидиву.

Як повідомляє "China Daily", процедура була проведена 9 квітня в Третій народній лікарні Фуяна.

Відомо, що 40-річний пацієнт страждав від алкоголізму понад 20 років, з часом збільшивши споживання до 500 мл алкоголю на день. Попри неодноразове лікування, його стан погіршувався після кожного повернення додому.

"Надмірне вживання алкоголю робило його дратівливим, що часто призводило до суперечок із родиною та викликало в них страждання", — пояснив відповідальний за операцію лікар Чжоу.

Операція тривала менше п'яти хвилин і проводилася під місцевою анестезією. Імплантовані 10 таблеток налтрексону допомагають зменшити тягу до спиртного на термін до 6 місяців, кажуть медики. Це більш ефективний метод лікування, оскільки дозволяє уникнути пропусків у прийомі ліків.

"У більшості випадків достатньо одного імплантату", — пояснив китайський лікар.

За допомогою нового методу лікування, який наразі вже застосовується в інших містах Китаю, пацієнти отримують підтримку в боротьбі з залежністю.

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