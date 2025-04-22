Алкоголиков будут лечить чипом в мозг: в Китае опробовали жуткую технологию

Операция длиться менее пяти минут

В Фуян, китайской провинции Аньхой, больница успешно провела первую операцию по имплантации "чипа" для отказа от алкоголя. Это инновационное лечение предполагает введение набора таблеток, постепенно высвобождающих препарат, снижающий тягу к зависимости и риск рецидива.

Как сообщает "China Daily", процедура была проведена 9 апреля в Третьей народной больнице Фуяна.

Известно, что 40-летний пациент страдал алкоголизмом более 20 лет, со временем увеличив потребление до 500 мл алкоголя в день. Несмотря на многократное лечение, его состояние ухудшалось после каждого возвращения домой.

"Чрезмерное употребление алкоголя делало его раздражительным, что часто приводило к спорам с семьей и вызывало у них страдания", — объяснил ответственный за операцию врач Чжоу.

Операция длилась менее 5 минут и проводилась под местной анестезией. Имплантированные 10 таблеток налтрексона помогают снизить тягу к спиртному на срок до 6 месяцев, говорят медики. Это более эффективный метод лечения, поскольку позволяет избежать пробелов в приеме лекарства.

"В большинстве случаев достаточно одного имплантата", — пояснил китайский врач.

С помощью нового метода лечения, который уже применяется в других городах Китая, пациенты получают поддержку в борьбе с зависимостью.

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