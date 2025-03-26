"Він ненавидить президента": Волтц знайшов винного у скандалі з секретним чатом Signal

Я не бачив цього невдахи в групі, — Волтц про журналіста

Майк Волтц взяв на себе "повну відповідальність" за потрапляння журналіста до закритого чату в месенджері Signal, де американські високопосадовці обговорювали військові удари. Радник президента США з питань національної безпеки намагався пояснити, як це сталося, та звинуватив журналіста.

Про це Волтц сказав в інтерв'ю Fox News, пише CNN. Він заявив, що над з'ясуванням, як це сталося, "працюють найкращі технічні уми".

Волтц ставить під сумнів чесність журналіста

Водночас радник з нацбезпеки наголосив на відсутності журналістської чесності головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який потрапив до чату. Волтц натякнув, що дії останнього могли бути "навмисними".

"Я можу вам зі 100% упевненістю сказати, що не знаю цього хлопця (редактора The Atlantic Джеффа Голдберга — ред.). Я знаю його за його жахливою репутацією. І він дійсно саме дно журналістики. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента. Але я не листуюся з ним. Його не було в моєму телефоні. І ми з'ясуємо, як це сталося", — сказав чиновник.

Журналістка намагалася з'ясувати як тоді номер журналіста потрапив у чат. На це Волтц дав розпливчасту відповідь.

"У вас коли-небудь бувало, що у вас є чийсь контакт, де відображається його ім'я, а потім там вказано номер іншої людини? … У вас є номер іншої людини в контакті іншої людини. Тож, звісно, я не бачив цього невдахи в групі. Виглядало, ніби це хтось інший. Тепер, чи зробив він це навмисно, чи це сталося якимось іншим технічним способом, це те, що ми намагаємося з'ясувати", — відповів радник.

Скандал прокоментував засновник месенджера Signal

Засновник Signal Моксі Марлінспайк саркастично висловився про його використання для обговорення військових операцій США. Про Signal заговорили на тлі скандалу.

"Тепер віцепрезидент Сполучених Штатів Америки має можливість випадковим чином додати вас до групового чату для координації важливих військових операцій. Не втрачайте можливості", — пожартував він у Х.

Signal вважається дуже захищеним месенджером

Саме цей додаток для обміну повідомленнями використовує багато українських військових замість Viber чи Telegram. Також Signal обирають журналісти, розповсюджувачі інформації та інші люди, для яких важлива конфіденційність.

Скандал з закритим чатом Signal у США — що відомо

Днями головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково був доданий до секретного чату адміністрації Дональда Трампа, де йшло обговорення удари по єменських хуситах. Міністр оборони Піт Гегсет заперечив факт надсилання повідомлень про військові операції, які були випадково розсекречені в групі месенджера Signal.

Проте Голдберг спростовує заяви Гегсета. За його словами, високопосадовці адміністрації Трампа надсилали детальну конфіденційну інформацію про удари по Ємену в груповий чат.

Після скандалу з'явилися чутки, що радник з нацбезпеки може бути звільнений. Високопоставлений представник Білого дому заявив, що тривають численні розмови між співробітниками адміністрації, що робити з Волтцем.

Але пізніше, як повідомляв "Телеграф", на захист Волтца став Трамп. Президент заявив, що Волтц "засвоїв урок" та є "хорошою людиною". За його словами, присутність головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга ніяк не вплинула на хід операції США в Ємені.